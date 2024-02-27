مسلسلات رمضان 2024: تجسيد للأدب في أعمال الدراما التشويقية



إمبراطورية ميم

بطولة خالد النبوي، يستند المسلسل إلى رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويتميز بسيناريو مناسب قام بكتابته محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.



عتبات البهجة

بطولة يحيى الفخراني، يجسد المسلسل قصة من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويتميز بالإشراف التليفزيوني لمدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

جودر – حكايات ألف ليلة وليلة

يأتي مسلسل جودر ببطولة ياسر جلال ويستلهم قصته من قصص ألف ليلة وليلة، ويحمل توقيع السيناريست أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وتتنوع هذه الأعمال في التشويق والإثارة، مما يتيح للجمهور فرصة استمتاع بأعمال درامية تجمع بين الروعة الأدبية والتمثيل المتميز.



