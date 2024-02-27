رغم وفاته.. محمد قنوع نجم الموسم الرمضاني في“مال القبان”

إذ صور الراحل محمد قنوع ما يقارب جميع مشاهده في المسلسل الرمضاني الجديد، قبل وفاته إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 49 سنة.



وقد شارك المخرج السوري سيف السبيعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الخاص بالممثل محمد فنوع من مسلسل "مال القبان"، واستذكره في تعليقه.

إذ قال المخرج معلقاً على صورة الفنان الراحل من المسلسل المرتقب: "ميمو، هيدا المسلسل لإلك اشتقت لك".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، معبرين عن اشتياقهم لهذا الفنان الذي قدم الكثير للفن السوري والدراما العربية بشكل عام.



إذ كتب أحد المعلقين: "يا وجع قلبي عليك يا محمد قنوع.. راح ضل حرقة بقلبونا كلنا، رحمة الله عليك".



فيما كتب شخص آخر معلقاً على كلام المخرج: "الوفاء عملة نادرة وانت من الأوفياء".



قصة مسلسل الممثل محمد قنوع الرمضاني

وتدور أحداث مسلسل "مال القبان"، الذي يندرج ضمن النوع الدرامي، حول قصة مجموعة من الشخصيات في قالب اجتماعي داخل المجتمع السوري.











إذ يتم تسليط الضوء على الواقع المعيشي المتناقض الذي يكابده الشعب السوري حالياً، إضافةً إلى سرد أهم المشاكل والعقبات التي تواجه مسار الأفراد والعائلات يومياً في سياق قصصي ممتع ومثير.



ويضم مسلسل "مال القبان" مجموعةً من نجوم الدراما السورية نذكر من بينهم باسم كوسا، وسلاف فواخرجي، وخالد القيش، وسعد مينا، وزهير عبد الكريم، وحلا رجب، وصفاء رقماني، ويامن الحجلي، والليث مفتي.



وفاة محمد قنوع عن عمر يناهز 49 سنة

يُشار إلى أن الممثل محمد قنوع توفي بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2023، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة بشكل مفاجئ.



وقد أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاته عن عمر يناهز 49 سنة، وكتبت صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".



وقد شكَّل خبر الوفاة حالة صدمة في الوسط الفني العربي، حيث تقدم عدة فنانين بالتعازي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سلاف فواخرجي، وأمل عرفة، وياسر العظمة، ومصطفى الخاني، وشكران مرتجى، وباسم ياخور، ويوسف الخال. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

وفاة الفنان السوري محمد قنوع

أمية ملص: لن أشارك في "باب الحارة" بعد رحيل محمد قنوع

باسم ياخور يستذكر محمد قنوع بصورة مؤثرة: تركت فينا فراغ كبير

