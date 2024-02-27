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منها حركة العينين.. ملامح وجهك تكشف شخصيتك

2/27/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعد مظهر الوجه من الأمور الحيوية للتعرف والتواصل البشري والتعبير عن المشاعر، الذي يمكن أن يكون بواسطة حركة عضلات الوجه، ويمكن أن تتغير تعبيرات الوجه عندما يتم تحفيز الدماغ بأي من الحواس البشرية العديدة.
وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن الوجوه يمكن أن تكشف تفاصيل خفية عن بعض السمات الشخصية، من خلال شكل الحاجبين مرورا بحركة العينين ووصولا إلى حجم الخدين.
الحواجب
سواء كان الحاجب مرتفعا فضوليا أو عبوسا عميقا، فإنه جزء معبر للغاية عن الوجه، وتوضح دراسة أجراها باحثون من جامعة يورك، أنه قد يكون الحاجب جزءا حيويا من تطورنا البشري.
ويشير البحث إلى أن الحواجب البارزة أعطت الأسلاف القدرة على إيصال نطاق أوسع من المشاعر، مما ساعدهم على تكوين روابط اجتماعية حيوية.
وقالت الدكتورة بيني سبيكينز، الباحثة المشاركة في الدراسة: "إن الحركات الصغيرة للحاجبين هي أيضا عنصر أساسي في تحديد الجدارة بالثقة والخداع"، مشيرة إلى أنه "على الجانب الآخر، فقد تبين أن الأشخاص الذين خضعوا للبوتوكس الذي يحد من حركة الحاجب هم أقل قدرة على التعاطف والتفاعل مع مشاعر الآخرين".
ومن ناحية أخرى، يعد انخفاض الحواجب علامة على عدم الجدارة بالثقة. ولكن لاحظ الباحثون أن هذا ربما يكون انعكاسا للصور النمطية أكثر من كونه اختلافا حقيقيا في الشخصية.
وقالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، عالمة النفس من جامعة ستيرلنغ والباحثة المشاركة في البحث "إن نتائج الدراسة تميل إلى المبالغة في التعميم من خلال مجموعة من الملاحظات"، التي ترى أنها "مفيدة اجتماعيا للغاية".
الأفواه
لا يحتاج الأمر إلى طبيب نفساني ليقول إن الشخص الذي يبتسم أكثر يمكن أن يكون أكثر سعادة، لكن الفم يلعب أيضا دورا حيويا في الانطباعات عن الآخرين.
توصلت الدراسة نفسها التي أجرتها جامعة غلاسكو، إلى أن الوجوه ذات الأفواه المقلوبة ينظر إليها على أنها أكثر فقرا وأقل كفاءة وأكثر برودة وغير جديرة بالثقة.
وتوضح الدكتورة بيورنسدوتير أن هذه التصورات قد يكون لها أيضا جذور في بعض الملاحظات الصحيحة والمفيدة اجتماعيا، وترجع أهميتها إلى الناحية التطورية، حيث إن البشر حساسون للغاية للاختلافات الدقيقة في شكل الأفواه وكيفية ارتباطها بالعاطفة والجدارة بالثقة.
وقالت الدكتورة بيورنسدوتير: "في بحثنا، اكتشفنا أنه بسبب الروابط النمطية بين الطبقة الاجتماعية وسمات معينة، فإن هناك تداخلا في ملامح الوجه يؤدي إلى أحكام كل من الطبقة الاجتماعية وهذه السمات".
وتشير إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ربما تشكل في الواقع وجوه الناس بطرق خفية يستطيع البشر التعرف عليها، شارحة أن الفكرة الأساسية هي أن الأشخاص الذين يتمتعون بمزيد من الرفاهية يقضون وقتا أطول في إظهار مشاعر أكثر سعادة مثل الابتسام.
أشكال الوجه
سواء كان وجه الشخص عريضا أو مربعا أو ضيقا، فربما يعكس أيضا طبيعته أو سماته الشخصية، بل ويرجح بعض العلماء، أن "نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع" أو fWHR يمكن أن تكون في الواقع علامة مهمة على مجموعة كاملة من سمات الشخصية.
ربطت الدراسات بين الرأس العريض والمربع أو نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع وعدد من السمات المتعلقة بالهيمنة والعدوان والسلوك الذكوري النمطي، حيث كشفت نتائج دراسة أجريت في جامعة يوهان فولفغانغ غوته في فرانكفورت، أن ارتفاع معدل نسبة عرض الوجه إلى الارتفاع كان مؤشرا على الميول السيكوباتية، وأن الرجال ذوي الوجوه العريضة كانوا أكثر عرضة لإظهار "الاندفاع المتمركز حول الذات" و"الهيمنة الجريئة".
وفي دراسة أخرى، خلص باحثون من جامعة نيبيسينغ، إلى أن الأشخاص ذوي الوجوه العريضة كانوا أكثر عرضة للغش أثناء وجودهم في علاقات عاطفية.
وفي الوقت نفسه، تشير نتائج دراسة، أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز، إلى أن أصحاب شكل الوجه المربع يميلون إلى يكونوا أكثر عدوانية من الأشخاص ذوي الوجوه البيضاوية الشكل. ويوضح الباحثون أن الوجوه المربعة للشباب الذكور يمكن أن تكون بمثابة إشارة إلى القوة البدنية، ولهذا السبب يتم اعتبارهم أكثر عدوانية.
الفك
يمكن أن يكون الفك المنحوت هو المظهر المثالي. في إحدى الدراسات التي أجريت العام 2022، تم قياس وجوه 904 طلاب جامعيين في الصين للنظر إلى ما يسمى "زاوية خط الفك السفلي"، وهو عبارة عن مقياس لمدى تربيع الفك، ويتم قياسه عن طريق قياس الزاوية بين الخط الأفقي والخط المرسوم حول الذقن.
بعدما أخضع الباحثون الطلاب لاختبار لـ16 عاملا في الشخصية، كشفت النتائج أن زاوية خط الفك السفلي، التي تعطي فكا مربعا، كانت مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من السمات، من بينها الجرأة والثقة الاجتماعية.
يشير الباحثون إلى أن النتائج تعزى إلى عملية تسمى "معايرة الشخصية الاختيارية"، والتي يقوم الشخص من خلالها بتنمية شخصيته لتتناسب مع سماته الجينية. وعلى الرغم من أن الفك المربع والثقة لا تربطهما علاقة وراثية أو سبب أساسي مشترك، لكن ربما يتلخص الأمر بشكل أساسي في حقيقة أن الأشخاص ذوي الفك المربع ينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية، وبالتالي يستمتعون عموما بتفاعلات اجتماعية أكثر إيجابية، مما يجعل أصحابه أكثر ثقة بأنفسهم.-(العربية نت)

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