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مسرح الشمس يطلق برنامج أكاديمية الشمس للفنون المسرحية

2/27/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدعم من مؤسسة عبدالحميد شومان، أطلق مسرح الشمس البرنامج التدريبي "أكاديمية الشمس للفنون المسرحية" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى توفير برنامج يقوم على إدارة سلسلة من التدريبات المتخصصة بإعداد الممثل ويغطي كافة جوانب العمل المسرحي، ما من شأنها تعزيز مهارات المشاركين وصقل قدراتهم من خلال المحاضرات النظرية والورشات التطبيقية المتخصصة.
جاء إطلاق هذا البرنامج انطلاقا من دور مسرح الشمس في تأهيل وتطوير الشباب المتحمس للفن المسرحي، وإعداد جيل جديد من الفنانين المسرحيين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لإنتاج أعمال مسرحية ذات جودة عالية وإثراء الساحة الفنية.
ويستهدف، في نسخته الأولى، فنانات وفنانين من الموهوبين، وممن لديهم نشاط مسرحي ومعرفة بأساسيات الفن المسرحي من الفئة العمرية بين 18 و 35 % عاما. سيعمل البرنامج على صقل مهارات المشاركين المقبولين منهم وتدريبهم على مدار ثلاثة شهور، بمعدل لا يقل عن 136 ساعة تدريبية، تشمل تقنيات التمثيل النظرية والعملية وصورة عامة عن عناصر العمل المسرحي ( تحليل النص المسرحي، والإخراج المسرحي، وتقنيات الارتجال، والسينوغرافيا، ومحاضرات نظرية عن تاريخ المسرح وضرورة الفن للمجتمع)، وفي نهاية البرنامج يجري إنتاج عرض فني، يعكس المهارات الفنية التي اكتسبها المشاركون، يعرض للجهور العام.
بانضمام المشاركون لهذا للبرنامج، سيكتسبون خبرات إضافية إلى مسيرتهم الفنية وسيرتهم الذاتية، بخاصة مع حرص مسرح الشمس على استكمال التواصل معهم بعد التخرج من البرنامج لضمان استدامة عملهم كفنانين مسرحيين، وإعطائهم الأولوية في المشاركة بالأعمال الفنية التي ينتجها مسرح الشمس والاستفادة من برامجه الدائمة.
سيجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل؛ إذ تتمثل المرحلة الأولى باستقبال الطلبات وتصنيفها من حيث تحقيق شروط التقدم وإتمام الطلب، ثم تأتي المرحلة الثانية بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لتقييمهم تبعا لمعايير؛ من أهمها إلمامهم بالفن المسرحي ونقاش تجاربهم السابقة وتقديم مونولوج مسرحي على الأقل في المقابلة الشخصية، ومهارات التواصل والسلوك الاجتماعي منذ لحظة التواصل معهم، والشغف والمبادرة والالتزام الصارم في البرنامج.
تتمثل المرحلة الثالثة في البرنامج بعقد الورشات التدريبية، حيث سيقدم المسرح للمشاركين المقبولين ورشات تدريبية مكثفة وعلى مستوى عال من الحرفية في العديد من المواضيع التي سترفع من قدراتهم وتؤهلهم ليكونوا فاعلين في المجال المسرحي وفي الوسط الثقافي.
وستعقد الورشات التدريبية بالشراكة مع فنانين محترفين من الأردن والعالم العربي، إذ يقدم الدكتور عبد السلام قبيلات مساقا تدريبيا مكثفا في إعداد الممثل بالإضافة لكونه مخرج العمل الفني في المرحلة الأخيرة، والدكتورة نجوى قندقجي في الصوت والإلقاء المسرحي، وجويس الراعي في الحركة المسرحية، ويقدم أيضا كل من سمر دودين محاضرات في دور الفن بالمجتمع، وباسم دلقموني محاضرات في تاريخ الفن والمسرح.
ومن العالم العربي، الفنان أيمن زيدان (سورية) الرؤية الإخراجية من النص إلى العرض، والفنان فايز قزق (سورية) سيقدم الارتجال وبناء المشهد المسرحي، والدكتور سامح مهران (مصر) أسس كتابة النص المسرحي.
ينتقل المشاركون في المرحلة الرابعة بعد اكتسابهم المعرفة والتدريب المتخصص، إلى إنتاج عرض فني يستعرض المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج كنتاج له يعرض في عمان والمحافظات .
ولتحقيق أقصى إمكانات المشروع، حرص مسرح الشمس على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية المعنية في هذا المجال، فالمشروع يحظى بدعم من زاد الفنون إحدى مبادرات الجمعية الثقافية العربية وصندوق سمير عبد الهادي للثقافة والفنون، وحكمت الثقافة، وبرعاية وزارة الثقافة الأردنية، والشركاء الإعلاميين؛ قناة رؤيا واستوديوهات أبو لغد وراديو مزاج.

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