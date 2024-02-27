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المفرزات الرمضانية ملاذ ربات بيوت لزيادة دخل أسرهن

2/27/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور مع بداية شهر شعبان، تبدأ الكثير من النساء تنفس الصعداء مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يرافقه الخير والبركة والرزق، وفق ما تأمل الأربعينية أم العبد التي تبيع منتجاتها البيتية كل عام بأيام الشهر الفضيل.
تشهد منتجات أم العبد إقبالا كبيرا، بحسبها، إذ تبدأ بتحضير أصناف مختلفة بحب ونكهة الأمهات والجدات منذ منتصف شهر شعبان وخلال شهر الصيام، وذلك لارتباط منتجاتها بالمائدة الرمضانية بشكل رئيسي.
في مطبخها الصغير، تحضر أم العبد خضراواتها الطازجة واللحوم البلدية والأجبان البلدية استعدادا لاستقبال شهري شعبان ورمضان اللذين يزداد خلالهما الإقبال على شراء المنتجات، حيث تبدأ بأخذ التواصي منذ بداية شعبان وحتى في العشر الأواخر لرمضان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و"واتس أب".
وتتميز أم العبد بمنتجاتها المنزلية، مثل الكبة بأنواعها المختلفة، والسمبوسك بحشواتها كافة، وكذلك الششبرك والمعجنات بأشكالها المختلفة، فضلا عن تلبيتها لإعداد جميع ولائم رمضان من ورق العنب والملفوف والمنسف والكبسة والأوزي وخلافه.
وتقول أم العبد "رمضان شهر خير وبركة، وربنا يطرح البركة في الإنتاج والبيع، والحمد لله اللي يشتري مني مستحيل ما يرجع يوصي"، لافتة إلى وجود الكثير من الزبائن الذين حفظت طلبياتهم سنويا وأصبحت تحضرها قبل الطلب.
وفي منزلها البسيط ومعداتها اليدوية، تستثمر نور محمد بركات الشهر الفضيل، بزيادة دخل أسرتها وإعالة أطفالها بعد انفصالها عن زوجها.
بمشروع منزلي بسيط ومتواضع، تحاول نور إدارة أمور بيتها المالية وتلبية طلبات أطفالها من خلال موهبتها في الطبخ وطريقتها المميزة في تحضير الكبة والسمبوسك، واللافت في ذلك هو قناعتها في الربح القليل لتساعد الأسر الكبيرة على شراء الكبة والسمبوسك، وإسعاد أبنائها في شهر رمضان المبارك.
لم تتوقف نور مكتوفة اليدين أمام الظروف الاجتماعية التي تعيشها، فانتظار الوظيفة، بحسب قولها، أمر شبه مستحيل، ما دفعها للتفكير بتحضير الكبة التي عرفت بإتقانها بين معارفها، وكذلك السمبوسك والششبرك وجميع أنواع المفرزات التي تحتاجها ربات البيوت في شهر الصيام.
وتحاول نور الترويج لمنتجاتها عبر أقاربها وجيرانها ومعارفها في القرية التي تسكن بها، ومؤخرا، أصبحت تستخدم خاصية "الستوري" عبر تطبيق "واتساب"، ليتمكن الناس من رؤية منتجاتها وشرائها.
وتقول نور "في البداية، قمت بتوزيع عينات من منتجاتي واحتسبت الأجر عند الله لأحظى بثقة الناس"، وبحسبها "كانت الطريقة الناجحة التي مكنتها من إقناع الناس بنظافة وميزة منتجاتها أنها تراعي مخافة الله في تحضيرها".
ومن جهة أخرى، تعج مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، بالعديد من حسابات ربات البيوت اللواتي يحضرن المنتجات الرمضانية، وما تحتاجه ربات البيوت لتكتمل المائدة الرمضانية بكل ما لذ وطاب وبأسعار تعد مناسبة للكثيرين.
وتتميز هذه الصفحات التي بدأت منذ أيام الإعلان عن توفير مفرزات رمضان، بالتنافس في الأسعار والعروض الرمضانية وتقدم أصنافا مختلفة وبحشوات مختلفة، لتناسب جميع الفئات وتمنح المشتري خيارات متعددة، كاللحوم البلدية واللحوم المستوردة، وكذلك الأجبان بمختلف أنواعها، حشوة ممتلئة وحشوة متوسطة، وأيضا بالرغبة في إضافة المكسرات.
اللافت في هذه الصفحات هو التفاعل الكبير من قبل ربات البيوت اللواتي يتهافتن على هذه الصفحات، ويبدأن في حجز طلبياتهن لشهر رمضان المبارك، رغم وجود هذه المفرزات في الأسواق ومن قبل شركات الأغذية، إلا أن البحث عن النظافة والنكهة المنزلية المميزة هو ما يدفعهن للجوء إلى هذه الصفحات، وفق التعليقات المرفقة بتلك الصفحات.
وفي كل عام، تحرص الموظفة روان الأدهم على شراء مفرزات شهر رمضان المبارك من الكبة والسمبوسك والششبرك منذ منتصف شعبان من إحدى النساء اللواتي يقمن بتحضيرها في المنزل، والتي تتعامل معها منذ أكثر من خمس سنوات.
ما يميز هذه المفرزات، بحسب الأدهم، هو نكهة الأمهات ورائحة البهارات التي اعتدنا شم رائحتها في البيت، فضلا عن النظافة والترتيب، وكذلك السعر المناسب الذي يشجعها وجميع أفراد أسرتها وكذلك صديقاتها على الشراء كل عام.
وتلفت الأدهم إلى أن شراء مفرزات من ربات البيوت آمن جدا ويخلو من المواد الحافظة، فضلا عن كونه طازجا؛ حيث تحضر الطلبيات لكل شخص حسب رغبته، وليست مفرزات مكدسة كما هو الحال في الأسواق.
وتلفت، باعتبارها أما لثلاثة أبناء توائم، إلى أن تحضير هذه المفرزات صعب جدا بالنسبة لها لعدم وجود الوقت الكافي، كذلك في العزائم، إلا أن وجود نساء يصنعن تلك الأصناف بجودة عالية، مع توفر شروط الصحة والسلامة العامة، هو أمر في غاية الأهمية، فضلا عن الأسعار المقبولة.
في حين يفضل خالد الدباس شراء المفرزات الرمضانية كافة من إحدى الجارات في الحي، والتي اعتاد سكان المنطقة الشراء منها، وذلك لتميز منتجاتها ونظافتها من جهة، ورغبة منه في دعمها والوقوف إلى جانبها وكذلك تشجيعها على الاستمرار في العمل.
ومن جهته، يشير اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش، الى أن شهر رمضان يعد موسما مهما للكثير من النساء اللواتي يعتمدن عليه في تحسين أوضاع عائلاتهن المعيشية من خلال إنتاج أصناف رمضانية، ويبدعن بأفكار جديدة تتعلق بسلع لها علاقة برمضان ويقبل الناس على شرائها، وبالتالي يتم استغلال هذا الأمر للحصول على دخل وتسويق وبيع منتجاتهن.
ويسهم تسويق المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أون لاين"، بحسب عايش، بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي يتوسع نشاط السيدات ليصل إلى المحافظات الأخرى، في الوقت الذي سهلت فيه أيضا المحافظ الإلكترونية ميزة الدفع عن بعد، وبالتالي أصبح من السهولة على النساء البقاء في المنزل خلال شهر رمضان المبارك واستثمار مهاراتهن سواء بإنتاج الأطباق الشعبية أو أنواع جديدة وبيعها.

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