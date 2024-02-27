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أبو الهيجاء تتبع حلم الطفولة لتكون أول مصممة أردنية لبدلات الفضاء

2/27/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية طفولة سلام أبو الهيجاء (25 عاما) كانت مليئة بالأحلام التي لا تعرف للمستحيل طريقا، وطموح حلق بإصرار نحو الفضاء الواسع لتغدو أول مصصمة بدلات فضاء أردنية بعزيمة وإيمان بحلم الفضاء الذي رأى فيه الكثيرون مستحيلا وغير ممكن.
شاركت بمسابقة عالمية تعنى بمركبات وبدلات الفضاء، لتفوز بتصميمها لبدلة خاصة وتكون نقطة البداية في مشوار الحلم، وفتح ذلك باب النجاح، حيث اختيرت بعدها كصانعة محتوى بشركة أميركية لتمثل من خلالها العالم العربي.
وخلال تلك الفترة عملت أيضا على تصميم 4 بدلات فضاء لمهمة "اسكليبيوس" بسويسرا، وهي مهمة تناظرية، حيث يتم عزل أشخاص في هذه المهمة مدة 14 يوما وخلال هذه المهمة ويقومون بمحاكاة الحياة بالفضاء على الأرض. بعد ذلك توالت النجاحات التي حققتها أبو الهيجاء في هذا المجال وتأسيس عملها الخاص الذي لطالما حلمت به.
وعودا على طفولة أبو الهيجاء، كانت ترى نفسها كما تقول لـ "الغد" في عالم "الفضاء"، وبعد تحديد هدفها في الحياة أثبتت نفسها في المدرسة وتميزت في مادتي الرياضيات والعلوم في مرحلة دراستها.
وتذكر أبو الهيجاء أن والدها الراحل كان دائما يشجعها على المشاركة في الأنشطة اللامنهجية، وفعلا شاركت بمختلف الأنشطة، كذلك في مسرحيات غنائية واحتفالات كثيرة من ضمنها احتفالات مهرجان جرش، مبينة بذلك صقلت شخصيتها وطورتها وساعدتها على الاحتكاك بالعالم الخارجي وجعلتها واثقة من نفسها.
حينما وصلت لمرحلة التوجيهي ونجحت بمعدل جيد، اتجهت للمجال العلمي، ليكون القرار المضي بحلم الفضاء الواسع. ومن هنا بدأت رحلة البحث عن التخصص الذي يدرسه رواد الفضاء لتختار بينهم، ووجدت بالفيزياء وهندسة الطيران والهندسة الميكانيكية هي الخيارات المتاحة أمامها. قرأت كثيرا عن رواد الفضاء وعن ماذا يدرسون فعليا قبل التخصص، ليقع الاختيار على دراسة هندسة ميكانيكية، وتخرجت منه بامتياز وكانت من أوائل الدفعة.
وتذكر أبو الهيجاء أنه وقبل التخرج بفصل تلقت رسالة من زميلتها بالجامعة تتضمن إعلان مسابقة لشركة "جسري" وهي عبارة عن مسابقة لتصميم مركبات فضاء وبدلات الفضاء.
وخلال مشاركة أبو الهيجاء في المسابقة مرت بتحديات وصعوبات جعلتها أقوى، فبعد تفكك الفريق قبل أيام من انتهاء المسابقة، شعرت بالخوف ولكنها لم ترد الاستسلام. ومع تبقي 5 أيام للتقديم، قررت أبو الهيجاء العمل والاجتهاد مع فتاة اخرى من الفريق، حيث كان العمل ليلا ونهارا وصولا للتصميم وحل مشاكل البدلة وتم التسليم في الساعات الأخيرة.
وتلفت أبو الهيجاء إلى أن الفتاة التي تعاونت معها، انشغلت بدراستها، لتقوم هي بمفردها بإكمال المهمة، لتتلقى خبر التأهل وتعيش مشاعر لا يمكن وصفها، وليكون سبب نجاحها هو إصرارها على إكمال الطريق.
وبعد التأهل قُدّم لهم مبلغ مالي لتنفيذ البدلة وتم تصميمها والوصول للمراحل النهائية والفوز بالمسابقة لتكون هذه أول بدلة تصنعها أبو الهيجاء بجهدها وتكون نقطة البداية في مشوار الحلم.
كانت هذه البدلة مشروعها أيضا للتخرج وهي مصممة على قياسها والبدلة حلت مشكلة التبريد الموجودة في الفضاء فهم يستخدمون الماء للتبريد وبدلتها استخدمت جهازا آخر، منوهة أنها عملت على التصميم في بيتها وفي مكتبة كانت تتجه لها.
وتوضح أبو الهيجاء أنه من ضمن لجنة التحكيم في المسابقة، كانت هنالك شركة أميركية طلبت منها أن تتعاون معهم كصانعة محتوى، وأن تمثل العالم العربي في الشركة وقد عملت لديهم مدة سنة ونصف.
وتذكر أبو الهيجاء أنه خلال هذه المدة تلقت الكثير من المنح وأصبحت سفيرة للاحتفال العالمي بالولايات المتحدة لأكثر من احتفال بفلوريدا وكاليفورنيا ومن بعدها شاركت كمتحدثة في مؤتمرين مهمين في الولايات المتحدة وتلقت منحة دراسية للتدرب كرائدة فضاء حقيقية ومن بعدها حصلت على منحة أخرى لتكون رائدة فضاء تناظرية.
في هذه الفترة التي كانت تعمل فيها مع الشركة الأيركية تعاونت على تصميم بدلات الفضاء لمهمة "اسكليبيوس" بسويسرا، وهي مهمة تناظرية ومحاكاة تقوم بمهمات على الأرض، حيث يتم عزل أشخاص لمدة 14 يوما وخلال هذه المهمة يرتدون بدلات الفضاء.
وتبين أبو الهيجاء أن البدلات التي صممتها كانت صالحة لأنه يتم استخدامها على الأرض فقط وليس للفضاء ولم تكن فيها تعقيدات كثيرة ولكنها تحمي إلى درجة معينة ويحاكي الشخص التجربة، منوهة إلى أنها صممت 4 بدلات على مدار سنتين بألوان برتقالية.
وفي هذه الفترة بدأت أبو الهيجاء بشركتها الخاصة "درع وتكنولوجيا" والتي بدأت فكرتها من 6 أشهر وهي ما تزال قيد الإنشاء وفي مرحلة التطوير والبحث، وتهدف لعمل أمور تفيد المجتمع المحلي وتساعد العالم العربي، مبينة أنها شركة لبدلات متخصصة لحماية الاشخاص من الظروف المحلية الصعبة وليس فقط بدلات وأدوات كذلك.
وتوضح أبو الهيجاء أن الشركة لن تكون متخصصة فقط في بدلات الفضاء إنما في جميع البدلات التي تحمي الفرد في جميع الظروف الصعبة، مشيرة إلى أنها تستطيع العمل على بدلات للجيش ورجال الأطفاء والغواصين والطيارين الحربيين، فهم متخصصون في أنواع بدلات للبيئات الصعبة الحارة و الباردة والخطرة كالتسلق والغوص وغيرها.
وتشير أبو الهيجاء إلى أن هدفها من الشركة هو توفير بدلات تساعد الإنسان على التأقلم مع البيئات الخطرة والصعبة وليس فقط الفضاء، لذلك تسعى لتوظيف المهارات والمعلومات والمعرفة لتوفر بدلات مختلفة مناسبة سواء للأرض أو الفضاء والأرض أهم.
كما وتعمل الآن أبو الهيجاء على شركة المجتمع العربي للفضاء اسمها "مينا" وهي شراكة بينها وبين شاب سعودي والمكتب الرئيسي لها في السعودية والهدف منها العمل على مهمات فضائية تناظرية، وفرصة محاكاة التجربة.
وتذكر أبو الهيجاء أن التشجيع الذي وجدته منذ طفولتها هو ما أوصلها لما هي عليه اليوم، حيث بحثت عن الطريق التي تحبه فوجدته.
الطموح الأكبر لأبو الهيجاء هو أن تحاكي حقيقة عالم الفضاء، وتعيش التجربة في محطة الفضاء الدولية، وحلمها أن تكون أول رائدة فضاء أردنية تخرج للفضاء وتعيش التجربة كما هي.
أبو الهيجاء تسعى لأن تلهم الآخرين، وتغيّر بعض الأفكار الموجودة، فالمواهب البشرية العربية لا تعد ولا تحصى، لكن يبقى الأهم إيمان الشخص بذاته وقدراته وإكمال الطريق حتى يتحقق حلمه، وعدم التوقف عند مواجهة أي صعوبات.

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