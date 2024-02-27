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الأردن يرسل طائرتين من المواد الصحية إلى غزة

2/27/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) طائرتين من المواد الصحية إلى قطاع غزة.

وجرى إرسال الطائرتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليتم إدخال حمولتيها من خلال معبر رفح بجمهورية مصر العربية.

وحملت الطائرتان على متنهما ما يزيد على الأربعين طنًا من الطرود الصحية ليصار إلى توزيعها على النساء في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تتعاون مع مختلف الهيئات الأممية كل حسب اختصاصه لتأمين كافة الشرائح وخدمة أهلنا في غزة.

ووصل عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي الى أهلنا في غزة إلى 60 طائرة من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، بالإضافة إلى الجسر البري الذي تم إرسال 380 شاحنة من خلاله.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "إي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني .










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