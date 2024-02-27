مجلس الأعيان يقر الموازنة

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

اقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وبدا ينهي مشروع القانون دورته التشريعية في انتظار صدور الارادة الملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.



وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بعد انتهاء المناقشات انه بعد ان انهى مجلس الاعيان هذا الاستحقاق الدستوري ، المتمثل باقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، ومشروع قانون الوحدات الحكومية المستقلة ، فأننا في المجلس نؤكد تعاوننا مع كافة الجهات المعنية ، وبذل قصارى جهدنا لمواجهات التحديات التي تعترض مملكتنا ، وستكون ايدينا مفتوحة بهدف التعاون مع الحكومة ، في كل ما من شأنه التغلب على صعوباتنا الاقتصادية.

وأضاف الفايز أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ، من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني ، وقطاع خاص ، فالظروف الراهنة تتطلب من الجميع ، مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية.



وتابع: "نؤكد في مجلس الاعيان بأننا سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا كسلطة دستورية ، في سعينا نحو ترجمة لرؤى وتطلعات وتوجيهات مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، والمتعلقة بعملية التحديث السياسي والاقتصادي والاداري ، هذه العملية الاصلاحية الشاملة والهادفة ، الى تعزيز المشاركة الشعبية ، وتمكين المرأة والشباب ، والوصول الى الحكومات البرلمانية ، وايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة ، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين".