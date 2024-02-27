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أمانة عمان تثمن جهود الملك في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

2/27/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة توجيهات وإشراف جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، على تنفيذ القوات المسلحة الأردنية أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة.
وأكد الشواربة أن مواقف الأردن لإغاثة الأهل في غزة نتيجة الظروف الإنسانية لسكان القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم هو موقف ثابت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته.

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