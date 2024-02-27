أمانة عمان تثمن جهود الملك في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

أمانة عمان تثمن جهود الملك في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
التاريخ
2/27/2024 2:33:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ثمن أمين عمان الدكتور
يوسف الشواربة وأعضاء مجلس الأمانة توجيهات وإشراف جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس
الاثنين، على تنفيذ القوات المسلحة الأردنية أكبر عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية
على طول ساحل قطاع غزة.
وأكد الشواربة أن
مواقف الأردن لإغاثة الأهل في غزة نتيجة الظروف الإنسانية لسكان القطاع جراء
استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم هو موقف ثابت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق
وقضيته.
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