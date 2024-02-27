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إلغاء التأشيرات بين الأردن وفنزويلا لحملة الجوازات الدبلوماسية

2/27/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء في جنيف، وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الوزيران ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري.

وشدد الوزيران على موقف بلديهما الرافض للتهجير.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد جلسة من المشاورات السياسية لتحديد مجالات زيادة التعاون في قطاعات عديدة تشمل التجارة والسياحة.

واتفق الوزيران على توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والبدء في بحث اتفاقيات أخرى تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

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