إلغاء التأشيرات بين الأردن وفنزويلا لحملة الجوازات الدبلوماسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس
الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء في جنيف،
وزير خارجية فنزويلا إيفان هيل، على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الوزيران ضرورة
وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري.
وشدد الوزيران على
موقف بلديهما الرافض للتهجير.
كما بحث الوزيران
العلاقات الثنائية، واتفقا على عقد جلسة من المشاورات السياسية لتحديد مجالات
زيادة التعاون في قطاعات عديدة تشمل التجارة والسياحة.
واتفق الوزيران على
توقيع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والبدء في بحث
اتفاقيات أخرى تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.
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