الميثاق يعقد اجتماعه ال49 ويؤكد الفخر والاعتزاز بمشاركة جلالة الملك إنزالات غزة



- الميثاق يثني على مرافعة الأردن أمام العدل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.



- الميثاق يرفض محاولات التشكيك بالموقف الرسمي والشعبي الأردني تجاه القضية الفسطينية ودعم الأشقاء في غزة.



- الميثاق يدعو الأردنيين لعدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات المشككة بالموقف الأردني.



-الميثاق الوطني إعلام الاحتلال والأعداء هم مصدر الإشاعات والأكاذيب التي يحاول البعض إعادة نشرها دون التفكر أو التمعن بها.



قال حزب الميثاق الوطني إن من حق كل أردني وأردنية أن يفتخر ويعتز بمواقف المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم غير مسبوق من قبل الاحتلال.



وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ال49 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي لتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

كما أشار الميثاق الوطني الى أن مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الانزال يؤكد على تقدير العالم للدور والموقف الأردني في المنطقة، وثقته بعقلانية وحكمة جلالة الملك الذي ينادي منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على أهلنا في غزة بضرورة ايقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع ورفض التهجير القسري.



وبمواصلة تنفيذ عمليات الانزال فإن الأردن بقيادة جلالة الملك ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يواصل جهوده الجبارة للوقوف مع الاشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ومواصلة التحركات الدبلوماسية التي يقودها جلالته عربيا ودوليا من أجل ايقاف الحرب على غزة ورفع الحصار الجائر عن القطاع وانهاء كافة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء حقهم المشروع والعادل في إقامة دولة فلسطينة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.



كما أكد الميثاق الوطني فخر الأردنيين بمواصلة سلاح الجو الملكي التابع للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من عمليات انزال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا العظيم في قطاع غزة، وكان آخرها يوم أمس حيث تم إرسال 5 طائرات محملات بوجبات غذائية ومساعدات إنسانية في مشهد عروبي إنساني أخلاقي يشهد له الجميع ويؤكد أن الأردن سيبقى الرئة التي يتنفس منها الأشقاء الفلسطينيين، ولا يمكن أن ننسلخ عن قضيتنا المركزية وكما قال جلالة الملك في خطاب العرش أمام مجلس الأمة العام الماضي (بوصلتنا فلسطين والقدس تاجها).



كما أشار الميثاق الوطني إلى أن عمليات انزال المساعدات وارسال مساعدات أردنية لقطاع غزة عبر الشقيقة مصر ومعبر كرم أبو سالم ومواصلة جهود جلالة الملك الحثيثة لوقف الحرب تعتبر ردا كافيا على كل من يحاول التشكيك بالموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه الاشقاء، وبث الاكاذيب والاشاعات ضد الموقف الأردني، مؤكدا أن مثل هذه الأكاذيب مصدرها إعلام الاحتلال وبعض أعداء الأردن الذين يرددون كل ما من شأنه النيل من وطننا ومواقفه تجاه الأشقاء.



ودعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى عدم الالتفات للأكاذيب والأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإدارك أن الهدف منها زعزعة أمن واستقرار الأردن والتشكيك بمواقفه المشرفة التي يعلمها أهلنا في عموم فلسطين وخاصة قطاع غزة.



من جانب آخر أشاد الميثاق الوطني بالمرافعة التي قدمها الأردن أمام محكمة العدل العليا وطالب فيها بايقاف الحرب والابادات الجماعية، وانهاء احتلال فلسطين وتطبيق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه الاحتلال.