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مصدر في المقاومة الفلسطينية: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة

2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية، أنه“لليوم التاسع، يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم باتجاه وسط حي الزيتون جنوبي غزة” .


وقال المصدر في تصريح لقناة“الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن“مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونها بالأسلحة المناسبة”.


وذكر أن“الاحتلال في ظل فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله”.


وأعلن المصدر أنه“خلال هذه الفترة، دمّرت المقاومة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة”.


وتخوض الفصائل الفلسطينية، في أكثر من محور قتال، اشتباكاتٍ عنيفة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.


وتتركز الاشتباكات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مناطق شرق خان يونس وغربيّها، في جنوب القطاع.-(د ب أ)

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