تحليل أميركي: وثيقة نتنياهو لغم في طريق المحادثات الدولية حول اليوم التالي للحرب في غزة



في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال الكاتب مارك شامبيون إن ما نشره نتنياهو ليس خطة على الإطلاق، وإنما مجرد قائمة بمواقفه طويلة المدى، والمتناقضة غالباً، من الصراع في غزة، لكنه تعهّدَ بهذه المواقف كتابةً حتى يضمن تماسك حكومته وهدوء الشارع الإسرائيلي، ووضع واشنطن في مأزق. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ما الذي يمكن عمله مع ما طَرَحَه رئيس وزراء إسرائيل.



ويرى شامبيون أن الإجابة الصحيحة في اللحظة الحالية قد تكون: لا شيء. ولكن تأمين الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتوفير الغذاء والمياه والدواء للمدنيين الفلسطينيين في غزة هو الأكثر أهمية الآن، ويجب تركيز الجهود الدبلوماسية على تحقيق هذا الهدف.



ولكن وثيقة نتنياهو أظهرت بوضوح محدودية فرص تحقيق وقف إطلاق النار. فالوثيقة مازالت تلتزم بمواصلة الحرب حتى يتم القضاء على حركة“حماس” الفلسطينية، وهو ما يتطلب استئناف القتال عاجلاً، وليس آجلاً.



كما تدعو إلى وجود عسكري إسرائيلي غير محدّد المدة في قطاع غزة والضفة الغربية، وإقامة منطقة عازلة داخل القطاع، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، وإقامة إدارة مدنية فلسطينية في قطاع غزة يتولّاها موظفون غير مرتبطين بحكومة حركة“حماس”، إلى جانب إشراك دول عربية في إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للرؤية الإسرائيلية.



ويرى شامبيون، عضو مجلس تحرير قسم الرأي في وكالة بلومبرغ، والصحفي المخضرم الذي عمل في وول ستريت جورنال، وفاينانشال تايمز، وموسكو تايمز، أن هذه الأهداف متصادمة ومتناقضة.



فبعض البنود يمنع قيام دولة فلسطينية، وبعضها يمكن أن يترك إسرائيل في عزلة دولية نادرة، مع الرفض الأمريكي أيضاً لدعم تصرفات إسرائيل.



على سبيل المثال، فإن إنشاء منطقة عازلة يحتاج إلى تدمير مستمر وممنهج لمنازل الفلسطينيين في هذه المنطقة، وتشريد سكانها بشكل دائم، وتقليص مساحة قطاع غزة، في حين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنها تعتبر هذه الإجراءات خطاً أحمر لن تقبل بها.



كما أن القضاء على حركة“حماس”، والسيطرة على الحدود مع مصر يحتاج إلى إرسال الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والتي تستضيف حوالي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فرّوا إليها هرباً من الحرب الضارية التي تشنّها إسرائيل على شمال ووسط قطاع غزة. وتعارض مصر والولايات المتحدة أي عملية برية إسرائيلية ضد رفح، على الأقل قبل السماح للمدنيين بمغادرتها بأمان.

في الوقت نفسه، فإن إلغاء وكالة الأونروا وحكومة غزة، التي تديرها“حماس”، سيفجر حالة من الفوضى في القطاع، بسبب عدم توافر البديل الذي يمكنه القيام بمهام الوكالة والإدارة.



وستقضي إعادة احتلال غزة على احتمالات قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في حين أكدت المملكة العربية السعودية ودولٌ أخرى بوضوح أن مساهمتها في إعادة إعمار غزة مرتبطة تماماً بتعهد إسرائيل بالسماح بقيام دولة فلسطينية.

ومعنى هذا هو أنه يمكن اعتبار وثيقة نتنياهو لغماً في طريق المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن خطة اليوم التالي للحرب في غزة، من خلال نسف المبدأ الأساسي فيها، وهو التعهد بقيام دولة فلسطينية، مقابل مساهمة العرب المالية والعملية في إعادة بناء غزة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والأفضل التعامل معها باعتبارها نقطة بداية لما ستكون مفاوضات بالغة الصعوبة.



ويقول أفي ميلاميد، مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق، رغم أن هذه الوثيقة ليست مهمة كخطة، فإنها تحدّد خطوطاً عامة تتفق مع ما تعتقده الأغلبية في إسرائيل.



ويشير شامبيون، في تحليله، إلى ما لم يتحدث عنه نتنياهو في ورقته، مثل تجاهل دعوة الأعضاء اليمينيين المتطرفين في حكومته لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، كما لم يستبعد أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل.



أما عن تعهد نتنياهو باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، فهو يعني احتلال القطاع، كما يعني أيضاً اعترافاً ضمنياً منه بأن حركة“حماس” لن تختفي من الوجود، كما يدّعي، بمجرد انتهاء حربه ضدها.



وإذا انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بعد توقف المعارك، فسوف تترك فراغاً أمنياً، كما كان الحال قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين ستتمكن حركة“حماس” من إعادة تجميع صفوفها، واستعادة السيطرة على الأرض، وهو السيناريو الوحيد الذي يكاد يجمع الإسرائيليون على رفضه.



ويعتقد ميلاميد أن الهدف الثاني من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة بالنسبة لحكومة نتنياهو هو تعزيز سيطرتها على أي مفاوضات مستقبلية.

أخيراً يمكن القول إن وثيقة نتنياهو ليست خطة، لكنها مجرد بداية. وحتى إذا لم يرغب رئيس الوزراء في الانخراط في محادثات لتطوير آلية عملية للتعامل مع غزة بعد الحرب، فإن خلفاءه سيكون عليهم الانخراط في هذه المحادثات.-(د ب أ)