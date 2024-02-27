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حماس تحث شباب الضفة على تصعيد المواجهة

2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهداء مخيم الفارعة و"أبطال طوباس أحمد جمال دراغمة ومحمد بيادسة وأسامة زلط، الذين شاركوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة".
وأكدت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، رسالة واضحة للعدو بأن الضفة الأبية ستبقى خزان ثورة.

وحثت حماس الشباب الثائر في عموم الضفة والمقاومين الأحرار على تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه لوقف عدوانهم ودفاعا عن الأقصى.

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