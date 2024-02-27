حماس تحث شباب الضفة على تصعيد المواجهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نعت حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) شهداء مخيم الفارعة و"أبطال طوباس أحمد جمال دراغمة ومحمد
بيادسة وأسامة زلط، الذين شاركوا في التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم
الفارعة".
وأكدت الحركة في بيان،
اليوم الثلاثاء، أن تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة لمدن وقرى
ومخيمات الضفة الغربية، رسالة واضحة للعدو بأن الضفة الأبية ستبقى خزان ثورة.
وحثت حماس الشباب
الثائر في عموم الضفة والمقاومين الأحرار على تصعيد المواجهة مع الاحتلال
ومستوطنيه لوقف عدوانهم ودفاعا عن الأقصى.
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