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قطر: لا توجد انفراجة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إننا "متفائلون بالمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" بشأن صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار".
وأضاف الأنصاري أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة، وهناك العديد من التطورات التي جرت في إطارها.

وتابع: لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف: قطر لا يمكنها التعليق على تعليقات بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.

وقال: ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.

وحول المساعدات، أكد أن إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، مشيرا إلى أنه "لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة".

ولفت إلى أن وجود 300 ألف شخص دون غذاء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية في شمال غزة يعدّ كارثة. (الجزيرة نت)

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