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حزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمرة الثانية

2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمرة الثانية بصواريخ مضادة للدروع، كما أعلن عن قصف مقر قيادة الفرقة 146 أيضا في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.


من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قصفا بـ20 صاروخا من جنوب لبنان استهدف مواقع في الجليل الغربي تبعد نحو 16 كيلومترا من الحدود.


وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من راجمات عدة، ردا على غارتين شنتهما إسرائيل أمس الاثنين على بلدة بوداي في محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

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