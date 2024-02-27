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سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين بحي الزيتون

2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين بمبنى مفخخ في حي الزيتون بمدينة غزة، باستخدام صاروخ كان الاحتلال قد أطلقه ولم ينفجر.

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