سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين بحي الزيتون

سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين بحي الزيتون
التاريخ
2/27/2024 2:33:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين
بمبنى مفخخ في حي الزيتون بمدينة غزة، باستخدام صاروخ كان الاحتلال قد
أطلقه ولم ينفجر.
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