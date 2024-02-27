القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

وأضافت أن المقاومة استهدافت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها شرق حي الزيتون.

كما أعلنت أيضا عن تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة.

وتابعت، "قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون شرق مدينة غزة."