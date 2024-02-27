القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وأضافت أن المقاومة استهدافت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها شرق حي الزيتون.
كما أعلنت أيضا عن تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة.
وتابعت، "قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون شرق مدينة غزة."
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