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القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

2/27/2024 2:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن المقاومة استهدافت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها شرق حي الزيتون.

كما أعلنت أيضا عن تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة.

وتابعت، "قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون شرق مدينة غزة."

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