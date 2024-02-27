Wednesday, 28 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعلن عن مقتل قائد سرية في معارك غزة

2/27/2024 2:33:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد سرية برتبة رائد في لواء غفعاتي -أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي- خلال المعارك في غزة.


وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب جدا في غزة ونقل جنود قتلى وأشلاء إلى مستشفيات إسرائيلية.

MENAFN27022024000072011014ID1107907238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث