الاحتلال يعلن عن مقتل قائد سرية في معارك غزة

الاحتلال يعلن عن مقتل قائد سرية في معارك غزة
التاريخ
2/27/2024 2:33:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد سرية برتبة رائد في لواء غفعاتي -أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي- خلال المعارك في غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب جدا في غزة ونقل جنود قتلى وأشلاء إلى مستشفيات إسرائيلية.
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