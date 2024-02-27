الاتحاد الفلسطيني يهنئ بإنجاز النشامى.. صعوبة في نقل مباراة المنتخب خارج باكستان

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الاتحاد الفلسطيني يهنئ بإنجاز منتخب النشامى

تلقى اتحاد كرة القدم، تهنئة الاتحاد الفلسطيني، بمناسبة إنجاز منتخب النشامى في كأس آسيا والمتمثل في حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في البطولة القارية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، للفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني الذي قدم التهنئة لسمو الأمير علي ولأسرة كرة القدم الأردنية بهذا الإنجاز الكبير، متمنيا التوفيق للكرة الأردنية في تحقيق مزيد من الإنجازات.

ويعتبر سمو الأمير علي أحد أبرز الداعمين للكرة الفلسطينية، التي تعاني من ظروف صعبة بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحرص سموه على توفير الدعم للأشقاء من خلال فتح أبواب المدن الرياضية أمام المنتخبات الفلسطينية، وتوجيهاته الدائمة بتسهيل مهمة المنتخبات الفلسطينية.

"العريس" باسم تيم..

من المباراة إلى حفل الزفاف

يعتبر حارس مرمى المنتخب الوطني السابق باسم تيم، النجم الذي شارك في مباراة مع فريقه الوحدات بنفس اليوم الذي أقيم فيه حفل زفافه.

الحديث في هذا الموضوع جاء على خلفية الإشادة بحارس مرمى فريق الوحدات عبدالله الفاخوري، الذي احتفل بزفافه يوم الأحد الماضي، قبل أن يشارك في اليوم التالي مباشرة في مباراة فريقه أمام الأهلي بدوري المحترفين.

باسم تيم كان صاحب الأسبقية في هذا الموضوع، وتحديدا عام 1979، عندما شارك فريق الوحدات في مباراته أمام فريق عمان والتي أقيمت الساعة الثانية ظهرا، قبل أن يغادر من الملعب إلى حفل الزفاف مباشرة، في موقف يؤكد تفاني الحارس في خدمة ناديه.

باسم تيم أكد أن اخلاصه للفريق الذي يلعب له، دفعه للموافقة على هذه الخطوة، مستذكرا تلك الذكريات الجميلة التي طالما تغنى بها.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز فريق الوحدات بنتيجة 1-0، سجله اللاعب جلال قنديل.

"النشامى" يواجه صعوبة في نقل مباراته من باكستان

تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، واجه صعوبات كبيرة خلال محاولاته لنقل مباراة المنتخب الوطني أمام باكستان المقررة يوم 21 الشهر المقبل في باكستان، إلى دولة أخرى، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وحاول اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، اقناع المعنيين بنقل المباراة إلى مكان آخر غير باكستان، بسبب عدم توفر الانارة في الملعب، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة الباكستاني لتحديد موعد المباراة خلال ساعات الظهيرة، ولكن دون أن ينجح الاتحاد حتى اللحظة في مساعيه.

وحسب البرنامج تقام مباراة الذهاب بين الأردن وباكستان يوم 21 الشهر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في عمان يوم 26 من نفس الشهر.

إلى ذلك ينتظر أن يصل الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني إلى عمان قادما من المغرب يوم 4 الشهر المقبل، لاستئناف قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويتخلف المدير الفني الحسين عموتة عن مرافقة جهازه المعاون، بانتظار تحديد موعد لاحق لالتحاقه بالمنتخب، استعدادا لمباراتي باكستان.

ولم يتم حتى الآن حسم موقف عموتة من الاستمرار مع المنتخب، في ظل تناقض تصريحات المعنيين.

دائرة الحكام ترد بتسجيلات للحكم المخادمة

ردت دائرة الحكام على تصريحات رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، بشأن كلمات كان يتحدث بها الحكم أدهم مخادمة للاعبين، خلال مباراة الوحدات والحسين إربد في اللقاء المؤجل بمرحلة الذهاب بدوري المحترفين، والتي وصفت بانها استفزازية.

رد دائرة الحكام جاء من خلال فيديو مدته 32 دقيقة، يحمل تسجيلات لما كان يتحدث به الحكم خلال المباراة، حيث تم إرسال هذا الفيديو للأمانة العامة للاتحاد، لاثبات أن الحكم لم يتحدث بأي كلام خارج عن المألوف.

المدرب المصري مصطفى حسن يستعيد ذكرياته في الأردن

يتواجد في عمان حاليا، المدرب المصري مصطفى حسن، المعروف في الشارع الرياضي المحلي لجيل الزمن الجميل، خاصة في الثمانينيات، حيث سبق لهذا المدرب وأن لعب في صفوف فريق الجزيرة، وحقق معه لقب بطولة الدرع مطلع الثمانينيات، قبل أن يعود لتدريب الجزيرة ويحقق معه لقب بطولة الدرع في عام 1986.

وفور وصوله إلى عمان بدأ المدرب المصري في استعادة الذكريات، من خلال جولاته في الأماكن الرياضية التي عرفها، إلى جانب لقاء عدد من الرياضيين الذين عاصروه في نادي الجزيرة العريق.

مصطفى حسن جاء للعب في الجزيرة كمهاجم، ولكنه في مباراة ودية لعب في مركز القشاش، لظروف مرت على الفريق، ليتألق في هذا المركز الذي تم تثبيته فيه لاحقا.

يشار إلى أن مصطفى حسن هو شقيق المدرب أحمد حسن الذي أشرف على تدريب الفيصلي وعمان والجزيرة.

السلط يرد على "التأديبية"

رد نادي السلط في بيان صدر أمس، على قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، المتعلقة بمخالفة النادي لتعليمات الرقابة المالية، والتي تسببت في قرار بحرمان رئيس النادي خالد عربيات وأمين السر مهند الجزازي من مزاولة أي نشاط لكرة القدم لمدة 6 أشهر.

وقال البيان: بدأ اتحاد الكرة بتطبيق تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين منذ موسم 2021، والتي تحدد السقف المالي لمجموع قيمة التعاقدات المالية لكل من اللاعبين والمدربين والأجهزة الطبية والإدارية وبدل الانتقالات والاستعارة بمبلغ 300 ألف دينار لموسم 2021 ومبلغ 200 ألف دينار لموسم 2022 ومبلغ 175 ألفا لموسم 2023/2024 .

وأضاف: منذ صعود النادي لدوري المحترفين لم تكن تعليمات الرقابة المالية وتحديد السقف المالي لمجموع قيم التعاقدات موجودة إذ لا وجود لسقف مالي لمجموع قيم التعاقدات وفي ظل ذلك تعاقد النادي مع كوكبة من اللاعبين لأكثر من موسم وذلك من أجل المحافظة على استمرارية وجود النادي في دوري المحترفين و للظهور بالشكل المشرف للنادي في البطولات المحلية ورفع علم الوطن في المشاركة الآسيوية وبدخول تعليمات الرقابة المالية ( تحديد سقف أعلى لقيم التعاقدات ) حيز التنفيذ كان النادي على أبواب تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي وقد كانت قيم التعاقدات تتجاوز السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد مما كان يتعين على النادي المحافظة على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات ولم يكن هناك أي تجاوزات مالية وفق ما يتداولها البعض من المشككين.

وأكد السلط أن إدارة النادي سددت بما يتجاوز ما نسبته 80 % من قيم تلك التعاقدات بفضل من الله وبوقوف المحبين المخلصين مع النادي، لافتا أن النادي في الموسم الحالي 2024/2023 قد أبرم جميع عقوده مع اللاعبين والمدربين والأجهزة المساندة لفريق كرة القدم وفق السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد، لو تم اعتماد التبرعات المالية التي يحصل عليها النادي ضمن حدود السقوف المالية لما كان هناك أي تجاوز لحدود السقف المالي للمواسم السابقة للموسم الحالي.

كواليس النجوم

. نجم محلي معروف، شن هجوما عنيفا على إدارة النادي والجهاز الفني، بسبب توجه النادي لإخراجه من كشف الفريق بداعي الإصابة.. اللاعب تحدث بانفعال مع النادي والمدرب، الأمر الذي دفع النادي للإبقاء عليه.

. نجم أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تذمر كبير داخل الفريق، بسبب عدم الحصول على رواتب للشهر السادس.. اللاعب لوح بتصعيد إعلامي في حال لم تنجح الإدارة بتأمين جزء من المستحقات المتأخرة.

. المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا أمين فيليب الذي حصد لقب الدوري مع الفريق موسم 2021، تواجد في المدرجات لحضور مباراتي الوحدات مع الأهلي، والحسين إربد وشباب الأردن.. فيليب التقى في مدرجات ستاد عمان مع لاعب الرمثا السابق ولاعب الوحدات الحالي محمد أبو زريق "شرارة" على هامش مباراة الوحدات والأهلي.

. جمهور النادي الفيصلي يتساءل عن موعد التحاق حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي تم إعلان التعاقد معه أخيرا.

. لاعب فريق الوحدات محمد عبدالمطلب "بوغبا"، بدا مندهشا من انتقادات جمهور الفريق خلال مباراة الأهلي أول من أمس، الأمر الذي دفعه لتوجيه إشارة للجمهور بضرورة الكف عن النقد.

. المحترف الكونغولي في فريق الوحدات كريست كوفوما، كشف بعد نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي أول من أمس، انه اخفى خبر وفاة والدته قبل 72 ساعة من المباراة، عن الفريق والإدارة حرصا منه على عدم التأثير على الفريق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

. أندية المحترفين وفي خطابها لاتحاد الكرة، على خلفية اجتماعها الأخير في نادي مغير السرحان، طالبت بعقد مؤتمر وطني يضم الأندية والاتحاد والحكومة والقطاع الخاص للبحث عن حلول مالية.