Wednesday, 28 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تناقض التصريحات بشأن مصير عموتة يثير حفيظة الجمهور

2/27/2024 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات بدا الشارع الرياضي أكثر فضولا في الوقت الحالي، لمعرفة مصير المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم الحسين عموتة، في ظل تضارب وتناقض التصريحات التي صدرت عن جميع الأطراف.
وما يزال الغموض يكتنف مصير عموتة، الذي سبق وأن أعلن بعد العودة من كأس آسيا باقتراب موعد رحيله عن منتخب النشامى، خلال العديد من المقابلات التي أجريت معه في المغرب، لتأتي تصريحات مناقضة من مساعده في المنتخب باستمرار المدرب مع النشامى، فيما لم يحسم اتحاد الكرة هذا الموضوع بسبب التصريحات غير الواضحة والمبهمة.
وعلى الجانب المقابل، يؤكد اتحاد الكرة أن "عموتة"، ملتزم مع الاتحاد وسيكمل مشواره مع النشامى حسب العقد المبرم، وأشار رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة مروان جمعة، في أكثر من مقابلة تلفزيونية، إلى أن الاتحاد يرتبط بعقد مع "عموتة" يمتد حتى العام 2026، وأن مسألة رحيله غير واردة.
وكان "عموتة"، صريحا في مقابلة مع برنامج "ريبلاي" على القناة المغربية الثانية قبل أيام عدة، بالقول: "تحدثت مع الاتحاد الأردني بشأن رحيلي.. بعد 3 أو 4 أشهر سأكون مضطرا إلى مغادرة منتخب الأردن بسبب الظروف العائلية".
فيما نفى مساعده هشام الإدريسي في تصريحات لقناة "العربية"، مغادرة عموتة تدريب النشامى قائلا: "تفاجأت بالأحاديث، قبل ساعة كنت في اجتماع فني مع "عموتة"، وضعنا برنامج المباراتين المقبلتين، وسنعود إلى الأردن نهاية الأسبوع، وكل الأحاديث عارية عن الصحة، سنعمل على بذل جهود أكبر من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026".
وقالت أمين عام الاتحاد سمر نصار، في حديثها للتلفزيون الأردني: "إن الحسين باق مع النشامى على الأقل حتى نهاية تصفيات كأس العالم، وهذا ما أكدته في مقابلة مع قناة أبو ظبي الرياضية أول من أمس، لكنها بينت أن "عموتة" يمر بظروف خاصة وترك الباب مفتوحا من دون حسم الأمر بشكل نهائي.
وحسب الخطة الموضوعة من "عموتة" سابقا، سيبدأ تجمع "النشامى"، يوم العاشر من شهر آذار (مارس) المقبل، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، قبل السفر إلى الباكستان لمواجهة منتخبها يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا، المنتخبين السعودي والطاجيكي، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة الإياب أمام المنتخب الباكستاني ضمن الجولة الرابعة.
ويأمل المنتخب الوطني في إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
ويرى الشارع الرياضي، أن اتحاد الكرة مطالب بحسم موضوع استمرار أو رحيل "عموتة"، حيث إن الاستقرار الفني ضروري ومهم في رحلة البحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق آخر في تاريخ الكرة الأردنية، عبر التأهل لنهائيات كأس العالم 2026..
وطلب رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، حسم الموضوع بشكل سريع من أجل مصلحة المنتخب الذي تنتظره مهمة صعبة في طريقه نحو التأهل للمونديال المقبل 2026.
وأضاف في تصريح لـ "الغد": "الاستقرار الفني يساهم في تعزيز قرصة النشامى بالتأهل للمونديال، والتصريحات المتضاربة لا تخدم المنتخب، الإنجاز الذي حققه عموتة مع النشامى يجب أن يكون حافزا له للمواصلة مع المنتخب وتحقيق حلم التأهل، ولكن في حال إصرار عموتة على إنهاء عقده يجب احترام طلبه وتقدير ظروفه، والبحث السريع عن جهاز فني يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة".
المشجع ناصر المناور قال: "إن التصريحات المتضاربة حول مصير المدير الفني عموتة تدعو إلى عدم الراحة وتؤثر على المنتخب ولا تخدم آماله في الوصول للمونديال، والمدير الفني المحترف لا يتعامل بهذه الطريقة، هناك عقد بين الجانبين وعليه احترامه، ومناقشة الأمر مع الاتحاد وليس عبر التصريحات الإعلامية، عموتة ليس أول مدرب في العالم يطلب عدم الاستمرار في تدريب منتخب، وهناك طرق قانونية مشروعة لذلك".
ويتمنى المشجع علي الزبيدي من اتحاد الكرة، أن يكون أكثر شفافية في التعامل بقضية الحسين عموتة، واحترام الجماهير والمتابعين في زمن الإعلام المفتوح، تصريحات عموتة تركت "غصة" في قلوب الأردنيين الذين ينتظرون أن يروا النشامى في المونديال المقبل، ولم يقصر اتحاد الكرة مع عموتة ووفر له المتطلبات وخصوصا فترات التوقف الطويلة، لكن التصريحات المفاجئة من عموتة وقبل العودة من قطر تسجل عليه.
واستغرب المواطن خليل المجالي، سكوت الاتحاد على تصريحات عموتة اليومية بمغادرة المنتخب، وأضاف:" لم نر من قبل حجم التصريحات من مدير فني، كما نشاهد اليوم من عموتة، إن كانت ظروف المدرب العائلية لا تسمح له بالاستمرار فهذا حقه، ولكن بطريقة أكثر قبولا وحسب العقد بينه وبين اتحاد الكرة.

MENAFN27022024000072011014ID1107907235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث