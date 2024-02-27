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منتخب السلة للسيدات يتراجع 3 مراكز في تصنيف فيبا

2/27/2024 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تراجع المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة“فيبا”، ليحتل المركز 62 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 115.1 نقطة.
وكان“صقور السيدات”، يتبوأ المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وذلك مع حلوله رابعا في ختام مشاركته بنهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة التايلندية“بانكوك”.
ويأتي هذا التراجع في التصنيف، مع توقف“قطار” المنافسات الدولية والقارية والعربية على مستوى السيدات، باستثناء البطولات المؤهلة للأولمبياد.
ويتوقع أن يعود المنتخب الوطني للسيدات إلى واجهة المشاركات القارية في منتصف آب (أغسطس) المقبل، مع سعي اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة على استضافة بطولة غرب آسيا للسيدات في العاصمة عمان، إلى جانب المشاركة في بطولة كأس ويليام جونز للسيدات، والتي ما يزال موعدها ومكانها غير محددين حتى الآن.
آسيويا، يتصدر المنتخب الصيني الترتيب برصيد 686.0 نقطة، تليه استراليا ثانية
بـ668.8 نقطة، واليابان ثالثة بـ 594.2 نقطة، وكوريا الجنوبية رابعة بـ 444.8 نقطة، ونيوزيلندا خامسة بـ 280.0 نقطة، والصين تايبيه سادسة بـ 187.3 نقطة، والفلبين سابعة بـ 175.3 نقطة، ولبنان ثامنة بـ 139.6 نقطة، وأندونيسيا تاسعة
بـ138.6 نقطة، وإيران عاشرة بـ 130.3 نقطة.
عالميا، يتصدر منتخب الولايات المتحدة الأميركية الترتيب برصيد 834.8 نقطة، تليه الصين ثانية بـ 686.0 نقطة، وأستراليا ثالثة بـ 668.8 نقطة، وإسبانيا رابعة بـ 658.1 نقطة، وكندا خامسة بـ653.4 نقطة. كما تتصدر أميركا الترتيب على صعيد الأميركيتين، تليها كندا ثانية بـ 653.4 نقطة والبرازيل ثالثة بـ598.0 نقطة وبورتوريكو رابعة بـ 495.1 نقطة وكولومبيا خامسة بـ 252.4 نقطة.
وعلى مستوى منتخبات القارة الأفريقية، يحتل المنتخب النيجيري المركز الأول
بـ 490.1 نقطة، وتأتي مالي ثانية بـ322.5 نقطة، والسنغال ثالثة بـ 292.4 نقطة، والموزنبيق رابعة بـ212.1 نقطة، ومصر خامسة بـ 181.2 نقطة. أما أوروبا؛ فيتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 658.1 نقطة، تليه بلجيكا ثانية بـ 652.8 نقطة، فرنسا ثالثة بـ 649.2 نقطة، صربيا رابعة بـ580.3 نقطة، وتركيا خامسة بـ 405.5 نقطة.

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