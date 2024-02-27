سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
التاريخ
2/27/2024 2:32:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، ردا على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومحيطها.
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