الانضباط التكتيكي والحضور الذهني يساهمان بعودة روح وهيبة صقور الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

صدق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الوعد وأنجز مهمته في النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية، محققا“العلامة الكاملة”، بعدما استلهم لاعبوه“روح الصقور”، ليؤكدوا أن منتخب السلة قادر على مواصلة تألقه في المناسبات الرسمية على مختلف الصعد.

وحقق المنتخب الوطني فوزين متتاليين على منتخبي فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، فيما خسر العراق من السعودية (58-64) وفاز على فلسطين (75-72)، ضمن منافسات النافذة الأولى.

وتصدر المنتخب الوطني ترتيب فرق مجموعته الرابعة في“العلامة الكاملة” برصيد 4 نقاط، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد ثلاث نقاط، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويستأنف“صقور الأردن” مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب العراقي في ملعبه يوم الجمعة 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لحساب النافذة الثانية وتلعب السعودية مع فلسطين، ثم يحل ضيفا على شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم الإثنين 25 منه، فيما تلتقي السعودية مع العراق.

قراءة رقمية

يعد المنتخب الوطني الأقوى هجوما بين فرق مجموعته بتسجيله 152 نقطة في مباراتين وبمعدل 76 نقطة لكل مباراة، كما يمتلك أقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 110 نقاط وبمتوسط 55 نقطة، ويمتلك أيضا أفضل فارق نقطي (42+).

وبلغت نسبة نجاح لاعبي المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 51.2 % (44 من 86) و31.6 % من خارج القوس (12 من 38) و50 % من خط الرميات الحرة (28 من 56)، فيما بلغ متوسط المتابعات الناجحة للفريق 49 متابعة ناجحة و14.5 تمريرة حاسمة و8.5 سرقة للكرة“ستيل” و3.5 بلوك شوت، فيما بلغ معدل ارتكاب“التيرن أوفر” 15.5 في المباراة الواحدة.

ويعد أمين أبو حواس أفضل مسجل للمنتخب الوطني من خارج القوس بنسبة نجاح 66.7 % (4 من 6)، يليه فريدي إبراهيم بنسبة نجاح 44.4 % (4 من 9)، فيما يعتبر هاشم عباس أفضل مسجل للمنتخب الوطني من داخل القوس بنسبة نجاح

66.7 % (6 من 9)، يليه أحمد الدويري بنسبة نجاح 60.9 % (14 من 23)، في الوقت الذي يمتلك فيه محمد شاهر أعلى نسبة تسجيل من خط الرميات الحرة 75 % (6 من 8).

هيبة "الصقور"

ظهر المنتخب الوطني بشخصيته المعتادة في النافذة الأولى من التصفيات، مستلهما روح وهيبة“الصقور” في مرحلة“البناء والتطوير”، والتي لا تسير غالبا جنبا إلى جنب مع تحقيق النتائج الإيجابية، وهو ما ظهر في البطولة الودية التي خاضها المنتخب الوطني في“الدوحة” وعرضته لسهام النقد اللاذع بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية أمام منتخبات، البحرين ومصر وأفريقيا الوسطى، رغم إفصاحه عن رؤيته وخطته لتطوير المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، بعيدا عن“الفوز المزيف”.

لا يمكن للجهاز الفني المجازفة في عملية البناء والتجديد والزج بالوجوه الشابة من دون ضوابط أو تدرج متوازن، فالنتائج يحققها اللاعبون أصحاب الخبرة والمستقبل يبنيه اللاعبون الشباب، وفي الحالتين لا غنى عن المزج بين العنصرين“الخبرة والشباب”، للخروج بمنتخب قادر على العطاء لسنوات طويلة، وهو ما تحقق في النافذة الأولى من التصفيات القارية، وتحديدا في مواجهة الشقيق الفلسطيني، بعدما افتتح الشاب روحي الكيلاني رصيده النقطي مع“الصقور” في المباريات الرسمية.

وتحتاج المرحلة المقبلة، إلى استمرار عملية التخطيط السليم من اتحاد كرة السلة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني وسام الصوص، الذي يبدو قادرا على قيادة“صقور الأردن” إلى آفاق الإنجاز مجددا، شريطة أن يحسن القراءة الفنية واختيارات اللاعبين المبنية على الكفاءة ومقدار العطاء، مع الإقرار بأن اللاعبين المختارين هم الأفضل محليا.. وربما يكون الاختلاف على اسمين أو ثلاثة على الأكثر.

الفوزان على فلسطين والسعودية، أعادا الروح إلى“الصقور” وقدما درسا جديدا للمشككين، مفاده بأن“لكل مجتهد نصيب”، فالمعيار الأوحد للتقييم هو ما يتم تقديمه على أرض الملعب وليس على الورق أو التنقل بين أروقة منصات التواصل الاجتماعي، فكان الانضباط التكتيكي والروح المعنوية العالية والحضور الذهني، السمات الأبرز لمخالفة معظم التوقعات، التي منحت الأفضلية المسبقة للسعوديين ومن قبلهم“الفدائي” عطفا على ما تحقق من نتائج في رحلة الإعداد والتحضير.















