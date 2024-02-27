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المساعفة يكرم المعلمين والطلبة المتفوقين في (مبادرة درسل)

2/27/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرم مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة الثلاثاء 27 شباط في مكتبه الطلبة المتفوقين في مبادرة درسل تقديرا لما حققوه من مراكز متقدمة في مبادرة درسل للرياضيات للصف السابع عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

بحضور المدير الإداري الدكتور عبد الرحمن الزبن والمدير الفني و التعليمي الدكتورة شروق العيطان ورئيس قسم الإشراف الدكتورة زهور الزبن
والمشرف المنسق للمبادرة الاستاذ عمار الطيطي وثلة من الأهالي
وأثنى المساعفة على الجهود المبذولة في المبادرة مشجعا للمعلمين و الطلاب على الاستمرار و محفزا إياهم لمواصلة المشاركة في المبادرة وزيادة التفاعل على المنصة للحصول على مراكز متقدمة في الفصل الدراسي الثاني و بما ينعكس على دعم تعليم الرياضيات لطلبة الصف السابع و التعليم المتمازج مؤكدًا على اهمية العمل التشاركي والتنسيق بين جميع كوادر المديرية لتحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم للحصول على مخرجات علمية متميزة.
واكدت الزبن على أهمية المبادرة و دورها في تقديم الأنشطة المنهجية و الإثرائية و مشاركة أولياء الأمور و أسلوبها الممتع و الشيق الذي تستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتيسير فهم الرياضيات من خلال التعليم المتمازج , حيث بلغ مجموع الإجابات الصحيحة للمراكز العشرين الأولى في المديرية على ما يزيد المليون إجابة صحيحة وذلك حسب التقارير الواردة من منصة درسل ,

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