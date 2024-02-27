مهيدات: 124 ألف شكوى تلقتها الغذاء والدواء

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد التميمي

كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات عن تلقي المؤسسة 124 ألف شكوى العام الماضي عبر الخط الساخن أو وسائل التواصل الاجتماعي، لم ترد فيها أي شكوى على أي مفتش بالمؤسسة.



واكد مهيدات خلال لقاء تجار ومستوردي المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة إربد، اليوم الثلاثاء، أن أي شكوى على أي مفتش سيتم التعامل معها والتاكد من صحتها واتخاذ الإجراء الاداري والقانوني بحقه.



وأعلن عن أسبوع توعوي للكشف على مستودعات المواد الغذائية في كافة محافظات المملكة وتفقد مدى تطبيق الاشتراطات والظروف الصحية فيها والتوعية بها قبل المخالفة من خلال تنفيذ مسح ميداني شامل.



وأكد أن المؤسسة والتجار شركاء في تأمين المواطن بغذاء آمن وسليم ومطابق للمواصفات والمعايير، مشيرا إلى أن الرقابة في شهر رمضان ستكون متواصلة على مدار الأربع وعشرين ساعة وأن هناك توجيهات حكومية بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتكثيف الرقابة لا سيما قبيل حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار مهيدات في معرض نقاشه لملاحظات ومقترحات التجار على أن المؤسسة بصدد تفعيل التفيش الإلكتروني لتعزيز شفافية إجراءات التفتيش على المنشات التجارية، لافتا إلى أن الدور المنوط بمفتشي المؤسسة هو تطبيق القانون وتقييم وتقدير السلبيات وموائمة المخالفة مع السلبيات والتدرج في المخالفة بمنتهى الشفافية والموضوعية وهو دور بعيد عن الشخصنة أو إلحاق الضرر ولا أحد فوق القانون .



وشدد مهيدات على أن إغلاق المنشآت الغذائية ليس بهدف التضييق على أصحاب المنشآت في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أنه إجراء رقابي في حال رصد سلبيات حادة وضبط أغذية متدنية الجودة وغير صالحة للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن المؤسسة تنظر لذلك من منظور أوسع يشمل الرقابة والتتبع وحماية صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني والسياحة.



وأكد على التزام المؤسسة بتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام التجار مع ضمان جودة وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها وحسب القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتسريع إصدار نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة للمواد الغذائية خاصة التمور وبما يعزز الصادرات الوطنية تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.



وشدد على ان المؤسسة لا تلجأ لاغلاق المنشات التجارية الا حال كانت المخالفة سلبية و مرتبطة بالدرجة الاولى بعدم صلاحية الغذاء للاستهلاك البشري .



وأوعز الى مفتشي الغذاء والدواء بان يكون القرار الأبعد هو اغلاق المنشاة التجارية ولا نذهب لهذه العقوبة فورا بحيث يتم التقييم وفقا لحجم المخالفة اولا والتدرج بالمخالفات حتى لا تتضرر المنشأة والعمالة، مؤكدا ان هنالك توجيهات ملكية بضرورة تبسيط اجراءات الرقابة على الغذاء للتسهيل على التجار وبما يضمن نمو وتطور هذا القطاع الحيوي وزيادة الاستثمار به.



وأعلن مهيدات خلال اللقاء عن تشكيل لجنة اعتراضات لتعزيز شفافية التفتيش ومنح مهلة للمنشأة قبل التحويل إلى المدعي العام مشددا على ضرورة عقد لقاء مماثل بعد شهر رمضان لمتابعة التوصيات وضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التوعوية لتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.



واشار الى أن أطول مدة للفحص المخبري للمواد الغذائية والعينات 14 يوما مشددا على اهمية عدم جواز تاخير صدور النتائج لمدة شهر فالوقت مهم للتجار سواء المستوردين او المصدرين لا سيما ان التوجيهات الملكية تؤكدة على ضرورة تسهيل الاجراءات .



وبشأن تسوس الأرز وعمليات الإتلاف لهذه المادة اكد مهيدات ان تسوس الارز نتيجة سوء تخزين أو رطوبة أو حرارة والبيوض تفقس داخل الأرز والقاعدة الفنية تمنع وجود أي كائن حي بالغذاء والحبوب وفقا للتشريعات المعمول بها باعتباره أمر مخالف، مؤكدا ان المؤسسة سكثف جولاتها على مستودعات التخزين الرئيسة للتاكد من سلامة المواد المخزنة قبل توزيعها.



بدوره ثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة حل القضايا على الطاولة مباشرة دون أي تأجيل ط، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والمهمة بين المؤسسة والغرفة التجارية والتي تصب في النهاية في المصلحة العامة من خلال توفير المواد التموينية والغذائية في الاسواق دون اي اشكالات ومعيقات.



واشار الى ان توحيد الرقابة واناطتها بالمؤسسة سهل على التجار وساهم في التخفيف من الاجراءات السابقة لا سيما ان الرقابة على المنشات الغذائية والتجارية كانت مناطقة بثمانية جهات حكومية وكل جهة لها رايها وتعليماتها وقانونها مؤكد ان حصر الرقابة بالمؤسسة كمرجعية واحدة اصلج صدور التجارو حقق نقلة نوعية في القطاع التجاري.



وتطرق الشوحة الى حملات التفتيش التي تقوم بها المؤسسة اثناء تنفيذها على المنشات ومرافقة الاجهزة الامنية لها بحيث تكون الاجراءات بسلاسة دون اي ارباكات او تاثير على سمعة هذه المنشات مؤكدا ان التعاون المستمر بين الغرفة والمؤسسة هو تاكيد على التشاركية في العمل.