العقبة الخاصة تعلن تخفيض عوائد إعادة التنظيم والبدّء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء عن البدء بترخيص مجموعة من الخدمات العامة والتي تهم أهالي العقبة والمستثمرين والمتعلقة بممارسة العمل من المنزل وخدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وتخفيض عوائد إعادة التنظيم لجميع مناطق العقبة .



جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفيّ لرئيس مجلّس مفوضيّ السلطة نايف حميدي الفايز مع ممثلي وسائل إعلام محليّة في العقبة، بحضور أعضاء مجلس المفوضين .



وأكد الفايز أن العقبة الخاصة مشروع ملكّي حقق الكثير من الإنجازات المتراكمة على مدار 23 عاماً وأن السلطة تستكمل هذه الإنجازات بتوجيه من لدّن جلالة الملك عبدالله الثاني وبمتابعة وإشراف من سمو ولي العهد الأمير الحسين، لتكون العقبة نموذجا لمحافظات المملكة .



وبين الفايز أن نشاط المهّن المنزلية الذي بُدأ بتطبيقه لأول مرة في مدينة العقبة وذلك من خلال تنظيمه وفق التشريعات الناظمة لهذا القطاع في باقي المملكة والممارسات الفضلى في دول العالم مشيراً إلى أنه تم عمل إستبيان خاص يستهدف المجتمع المحلي للحصول على التغذية الراجعة لمعرفة حاجة المجتمع لهذا النشاط حيث تم إقرار المتطلبات النهائية من قبل مجلس المفوضين مع إضافة موادٍ وبنود تتناسب مع خصوصية العقبة من الناحية التنظيمية والمجتمعية .



وحول إطلاق متطلبات ترخيص خدمّة محطات شحن السيارات الكهربائية قال الفايز؛ إن الهدف من ترخيص هذا النشاط هو توفير الخدمة لمالكيّ السيارات بعددٍ كافٍ وجودة عالية، لافتاً إلى أن التشجيع على إقامة هذا النوع من المشاريع يؤدي على المدى الطويل إلى المحافظة على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والتحول التدريجّي إلى الاقتصاد الأخضر ويدل على تكامل العمل مع المؤسسات الحكومية والمتمثلة بهذه الحالة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



وأضاف الفايز أن خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية ستُحسن من الخدمّة المقدّمة للقاطنين في مدينة العقبة وزوارها وإيجاد خيارات متنوعة لأنماط النقل الداخلي في المدينة، مع الموازنة بما يخص حقوق نمط النقل المتواجد حالياً وهي المركبات العموميّة العاملة في العقبة من سيارات وحافلات .



وأوضح الفايز إلى إعادة هيكل العوائد التنظيميّة لجميع مناطق العقبة، حيث سيكون هناك إعادة هيكلة لمعادلات الإحتساب للتعديلات التنظيمية ولصفّة الإستعمال وخصوماتٍ تشجيعيّة إضافية لبعض القطاعات المستهدفة حسب إستراتيجية السلطة ولمدة ثلاث سنوات وذلك كله بهدف تنشيط الاستثمار وتصويب الأوضاع.



مشيراً إلى أن هذه التعديلات تستهدف الأنشطة الفندقية السياحيّة والاستعمالات الطبيّة للمستشفيات والجامعات ومراكز التدريب المهني والمباني الخضراء إضافة لوضع آلية للتعامل مع المخالفين لتصويّب أوضاعهم ضمن الشروط والقوانين المعمول بها في السلطة.