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جدة تحتضن مجموعتين من FIFA SERIES 2024

2/27/2024 2:29:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة المملكة مجموعتين من المشروع التجريبي الذي يقام للمرة الأولى، ويقام خلال فترة أيام FIFA الدولية مارس المقبل.
وكان FIFA أعلن عن دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المباريات في دولة واحدة، حيث تحتضن المملكة مجموعتين منها الشهر المقبل.
مجموعتان
تستضيف جدة المجموعتين على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ26 مارس للعام الجاري.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات جزر الرأس الأخضر (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، كمبوديا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا الاستوائية (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، غيانا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات برمودا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، بروناي دار السلام (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) وفانواتو (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم).
تعاون مشترك
تأتي الاستضافة امتدادًا للتعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والدولي بما يخدم كرة القدم حول العالم، ويساهم في تعزيز خطط ((فيفا)) لتطوير اللعبة لاسيما على مستوى تطوير المنتخبات، وبهدف إضافة مزيد من الفرص للتطوير الفني للمنتخبات.
وتستضيف السعودية المجموعتين بعد أن أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية؛ حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، والإعلان عن استضافة كأس آسيا 2027 وصولاً إلى الإعلان عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

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