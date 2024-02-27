جدة تحتضن مجموعتين من FIFA SERIES 2024

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة المملكة مجموعتين من المشروع التجريبي الذي يقام للمرة الأولى، ويقام خلال فترة أيام FIFA الدولية مارس المقبل.
وكان FIFA أعلن عن دعم اتحاداته الأعضاء في تنظيم مجموعة من المباريات الودية الدولية تضم كل منها 4 منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، على أن تقام المباريات في دولة واحدة، حيث تحتضن المملكة مجموعتين منها الشهر المقبل.
مجموعتان
تستضيف جدة المجموعتين على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ26 مارس للعام الجاري.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات جزر الرأس الأخضر (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، كمبوديا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا الاستوائية (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، غيانا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات برمودا (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم)، بروناي دار السلام (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، غينيا (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) وفانواتو (اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم).
تعاون مشترك
تأتي الاستضافة امتدادًا للتعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والدولي بما يخدم كرة القدم حول العالم، ويساهم في تعزيز خطط ((فيفا)) لتطوير اللعبة لاسيما على مستوى تطوير المنتخبات، وبهدف إضافة مزيد من الفرص للتطوير الفني للمنتخبات.
وتستضيف السعودية المجموعتين بعد أن أصبحت وجهة لأبرز وأهم الأحداث العالمية؛ حيث استضافت خلال الفترة الماضية العديد من البطولات مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة غرب آسيا للسيدات، والإعلان عن استضافة كأس آسيا 2027 وصولاً إلى الإعلان عن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
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