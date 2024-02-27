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هل أكياس النيكوتين آمنة على الصحة؟

2/27/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لاقت "أكياس النيكوتين المنكهة" رواجا بين الشباب على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، وذلك باعتبارها وسيلة فعالة وسهلة للإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ولكن العديد من الأشخاص لا يعلمون أن لها "مخاطر صحية" كثيرة.
ويروّج لأكياس النيكوتين أنها خالية من التبغ، وارتفعت شعبيتها في جميع أنحاء العالم،و ذلك عائد جزئيا إلى استخدام الرياضيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المنتجات، تشبه هذه الأكياس شكل "أكياس الشاي الصغيرة"، ويتم وضعها بين الشفة واللثة ، وفقا لتقرير في " Theconversation".
ويتم بيعها عادة في علب صغيرة ملونة تحتوي على حوالي 15 إلى 20 كيسا، وبالرغم من أن الأكياس لا تحتوي على التبغ، إلا أنها تحتوي على النيكوتين المستخرج من نباتات التبغ أو المصنع، بحسب "دراسة لجامعة سيدني" بأستراليا.
وفي 7 فبراير، أشار تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية إلى "مخاوف صحية" بشأن أكياس النيكوتين، ومع الارتفاع السريع في عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، تقدم صناعة التبغ المزيد من المنتجات للحفاظ على تدفق إيراداتها المستقبلية، وتقوم شركات التبغ الكبرى, بما في ذلك شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" بتصنيع أكياس النيكوتين، ويمتص المستخدمون النيكوتين من الأكياس في أفواههم ويستبدلونها ببساطة.
ووفقا من موقع "مايو كلينك" فإن النيكوتين هو مادة كيميائية في التبغ تجعل الإقلاع عن التدخين صعبا، ويصل النيكوتين إلى الدماغ في غضون ثوانٍ من استنشاقه.
ويزيد النيكوتين من إفراز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، والتي تساعد في تنظيم المزاج والسلوك، حيث يتم إطلاق "الدوبامين"، وهو أحد هذه الناقلات العصبية، في مركز المكافأة في الدماغ ويسبب الشعور بالسعادةً وتحسين المزاج، فكلما دخن المدخن أكثر، ازدادت كمية النيكوتين التي يحتاجها للشعور بالراحة.
وقد يؤدي التعرض للنيكوتين إلى تأثيرات تشمل الدوخة والصداع والغثيان وتشنجات البطن، خاصة بين الأشخاص الذين لا يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية عادة.
ولا يوجد حتى الآن الكثير من الأدلة على الآثار الصحية طويلة المدى لتلك الأكياس، لكن النيكوتين يسبب الإدمان ويضر بالصحة.
ويمكن أن يسبب النيكوتين مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة عند تناول جرعات عالية، وقد يكون له أيضا آثار سلبية على نمو دماغ المراهقين.
ونسبة النيكوتين في تلك الأكياس "مرتفعة بشكل مثير للقلق"، تقدم بعض العلامات التجارية أكياسا تحتوي على أكثر من 10 ملغ من النيكوتين، وهو ما يشبه السيجارة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أكياس النيكوتين توفر نسبة منه "تسبب الإدمان".
كما أنه لا يوجد دليل واضح على أن "أكياس النيكوتين"، وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني.
كذلك بعض أكياس النيكوتين، بالرغم من كونها خالية من التبغ، فهي تحتوي على "النتروزامينات" الخاصة بالتبغ.
وهذه المركبات قد تلحق الضرر بالحمض النووي، ومع التعرض لها على المدى الطويل يمكن أن تسبب السرطان.

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