هل أكياس النيكوتين آمنة على الصحة؟

(MENAFN
- Al Watan) لاقت "أكياس النيكوتين المنكهة" رواجا بين الشباب على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام"، وذلك باعتبارها وسيلة فعالة وسهلة للإقلاع عن التدخين الإلكتروني، ولكن العديد من الأشخاص لا يعلمون أن لها "مخاطر صحية" كثيرة.
ويروّج لأكياس النيكوتين أنها خالية من التبغ، وارتفعت شعبيتها في جميع أنحاء العالم،و ذلك عائد جزئيا إلى استخدام الرياضيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المنتجات، تشبه هذه الأكياس شكل "أكياس الشاي الصغيرة"، ويتم وضعها بين الشفة واللثة ، وفقا لتقرير في " Theconversation".
ويتم بيعها عادة في علب صغيرة ملونة تحتوي على حوالي 15 إلى 20 كيسا، وبالرغم من أن الأكياس لا تحتوي على التبغ، إلا أنها تحتوي على النيكوتين المستخرج من نباتات التبغ أو المصنع، بحسب "دراسة لجامعة سيدني" بأستراليا.
وفي 7 فبراير، أشار تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية إلى "مخاوف صحية" بشأن أكياس النيكوتين، ومع الارتفاع السريع في عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، تقدم صناعة التبغ المزيد من المنتجات للحفاظ على تدفق إيراداتها المستقبلية، وتقوم شركات التبغ الكبرى, بما في ذلك شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" بتصنيع أكياس النيكوتين، ويمتص المستخدمون النيكوتين من الأكياس في أفواههم ويستبدلونها ببساطة.
ووفقا من موقع "مايو كلينك" فإن النيكوتين هو مادة كيميائية في التبغ تجعل الإقلاع عن التدخين صعبا، ويصل النيكوتين إلى الدماغ في غضون ثوانٍ من استنشاقه.
ويزيد النيكوتين من إفراز مواد كيميائية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية، والتي تساعد في تنظيم المزاج والسلوك، حيث يتم إطلاق "الدوبامين"، وهو أحد هذه الناقلات العصبية، في مركز المكافأة في الدماغ ويسبب الشعور بالسعادةً وتحسين المزاج، فكلما دخن المدخن أكثر، ازدادت كمية النيكوتين التي يحتاجها للشعور بالراحة.
وقد يؤدي التعرض للنيكوتين إلى تأثيرات تشمل الدوخة والصداع والغثيان وتشنجات البطن، خاصة بين الأشخاص الذين لا يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية عادة.
ولا يوجد حتى الآن الكثير من الأدلة على الآثار الصحية طويلة المدى لتلك الأكياس، لكن النيكوتين يسبب الإدمان ويضر بالصحة.
ويمكن أن يسبب النيكوتين مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، وخاصة عند تناول جرعات عالية، وقد يكون له أيضا آثار سلبية على نمو دماغ المراهقين.
ونسبة النيكوتين في تلك الأكياس "مرتفعة بشكل مثير للقلق"، تقدم بعض العلامات التجارية أكياسا تحتوي على أكثر من 10 ملغ من النيكوتين، وهو ما يشبه السيجارة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أكياس النيكوتين توفر نسبة منه "تسبب الإدمان".
كما أنه لا يوجد دليل واضح على أن "أكياس النيكوتين"، وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين أو التدخين الإلكتروني.
كذلك بعض أكياس النيكوتين، بالرغم من كونها خالية من التبغ، فهي تحتوي على "النتروزامينات" الخاصة بالتبغ.
وهذه المركبات قد تلحق الضرر بالحمض النووي، ومع التعرض لها على المدى الطويل يمكن أن تسبب السرطان.
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