Wednesday, 28 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مؤشر اللغة العربية

2/27/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الثلاثاء مؤشر اللغة العربية كأداة استرشادية لرسم السياسات اللغوية وطنيا ودوليا وإعداد تقارير دورية عن حالة اللغة العربية في العالم.
وثمن الأمين العام للمجمع عبد الله الوشمي، الدعم غير المحدود من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع بدر بن عبد الله، لعموم أعمال المجمع وبرامجه.
وفي سياق هذا الدعم جاء إطلاق مؤشر اللغة العربية، الذي يضاف إلى مشروعات المجمع ومبادراته المختلفة، لتعزيز مكانة اللغة العربية إقليميا وعالميا ودوره في مواجهة تلك التحديات التي تعترض سبيل اللغة العربية، والإسهام المرتقب لمشروع "المؤشر" في دعم اللغة العربية، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، أقيمت حلقة نقاش مزامنة لإطلاق المؤشر بعنوان: "مؤشر اللغة العربية: مقياس كمي وكيفي للغة العربية حول العالم" وقد تضمنت هذه الحلقة 3 جلسات علمية مركزة بمشاركة عدد من المؤسسات اللغوية المعنية بالمؤشرات وقياس الأداء، وجمعٍ من المختصين بـ"اللغويات، والمؤشرات، والتخطيط اللغوي"، والمهتمين بالشأن اللغوي لإطلاق مشروع مؤشر اللغة العربية، والتعريف به، فضلا عن الاستفادة من آراء الخبراء وممثلي الجهات المدعوة ومناقشاتهم.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى - من خلال مبادراته وبرامجه ومشروعاته اللغوية المتنوعة - إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية ودعمها نطقا وكتابة، وتيسير تعليمها وتعلمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

MENAFN27022024000089011017ID1107907221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث