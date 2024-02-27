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تناول الغداء في الوقت المحدد

2/27/2024 2:29:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا من المهم تناول الغداء في الوقت المحدد؟
- يضمن حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة لإصلاح الخلايا وتجديد شبابها.
- تأخير الوجبة يعطل دورة الراحة والنوم لجسمك، ما يؤدي إلى أمراض غير معدية.
- يوصى بتناول وجبة صحية خلال منتصف يومك لضمان مستويات التغذية والطاقة الكافية للجزء الأخير من اليوم.
- تناول وجبات صغيرة متكررة للحصول على مستويات مستدامة من السكر في الدم والطاقة.
ماذا يحدث لجسمك عندما تفوت وجبة الغداء؟
- يؤدي تخطي الوجبات إلى بطء معدل الأيض، وزيادة الوزن أو يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن.
- يخفض مستويات السكر في الدم كما يبدأ الجسم في زيادة إنتاج مستويات الكورتيزول ما يجعلك تشعر بالتوتر والجوع.

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