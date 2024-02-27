(MENAFN
- Al Watan) لماذا من المهم تناول الغداء في الوقت المحدد؟
- يضمن حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة لإصلاح الخلايا وتجديد شبابها.
- تأخير الوجبة يعطل دورة الراحة والنوم لجسمك، ما يؤدي إلى أمراض غير معدية.
- يوصى بتناول وجبة صحية خلال منتصف يومك لضمان مستويات التغذية والطاقة الكافية للجزء الأخير من اليوم.
- تناول وجبات صغيرة متكررة للحصول على مستويات مستدامة من السكر في الدم والطاقة.
ماذا يحدث لجسمك عندما تفوت وجبة الغداء؟
- يؤدي تخطي الوجبات إلى بطء معدل الأيض، وزيادة الوزن أو يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن.
- يخفض مستويات السكر في الدم كما يبدأ الجسم في زيادة إنتاج مستويات الكورتيزول ما يجعلك تشعر بالتوتر والجوع.
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