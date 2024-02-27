نائب أمير مكة يزور نقطة الفرز بالشميسي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نقطة الفرز بالشميسي الواقعة على طريق " مكة – جدة " السريع.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن النقطة، قدمه قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد بندر سعيّد العتيبي التي تقع على مساحة 170 الف م2 وتضم 16 مسارًا مزودة بأحدث التقنيات الذكية كما تحوي مكاتب إدارية لأمن الطرق، مبنى مخصص لـ 10 جهات حكومية، ومساكن للعاملين.
وتسهم النقطة في تسهيل حركة المركبات، والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم ويعد منفذ الشميسي واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتسهم في التيسير عليهم، بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة إلى 6 دقائق، بعد أن كانت تستغرق 47 دقيقة، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقطة الفرز، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدماتية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن خطة عمليات قوات أمن العمرة لأمن الطرق والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن ، كما زار سموه وحدة البلاغات والمراقبة، واستمع إلى شرح عن آلية التعامل مع البلاغات ومعالجتها.
MENAFN27022024000089011017ID1107907219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.