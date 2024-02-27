Wednesday, 28 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب أمير مكة يزور نقطة الفرز بالشميسي - جريدة الوطن السعودية

2/27/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Al Watan) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نقطة الفرز بالشميسي الواقعة على طريق " مكة – جدة " السريع.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن النقطة، قدمه قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد بندر سعيّد العتيبي التي تقع على مساحة 170 الف م2 وتضم 16 مسارًا مزودة بأحدث التقنيات الذكية كما تحوي مكاتب إدارية لأمن الطرق، مبنى مخصص لـ 10 جهات حكومية، ومساكن للعاملين.
وتسهم النقطة في تسهيل حركة المركبات، والتيسير على القادمين إلى ⁧‫مكة خلال المواسم ويعد منفذ الشميسي واجهة معمارية حضارية وبصرية تصافح القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتسهم في التيسير عليهم، بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة إلى 6 دقائق، بعد أن كانت تستغرق 47 دقيقة، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقطة الفرز، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدماتية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن خطة عمليات قوات أمن العمرة لأمن الطرق والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن ، كما زار سموه وحدة البلاغات والمراقبة، واستمع إلى شرح عن آلية التعامل مع البلاغات ومعالجتها.

MENAFN27022024000089011017ID1107907219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث