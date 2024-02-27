شركة Lifezone Metals تعلن عن خطة تطوير مكوَّنة من مرحلتين لمشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرُّ Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals Limited () الإعلان عن آخر المستجدات بشأن التقدُّم المحرز في دراسة الجدوى النهائية الجارية في مشروع كابانغا للنيكل، الواقع في شمال غرب تنزانيا، وفي كاهاما، حيث ستقع مصفاة كابانغا المدعومة بتكنولوجيا Hydromet. يُعتقد أن مشروع كابانغا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. ستسمح مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet بالاستفادة من خامات النيكل والنحاس والكوبالت داخل البلاد مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون والقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

قررت شركة Lifezone Metals أن خطة التطوير المكوَّنة من مرحلتين لمشروع كابانغا للنيكل الخاص بها ستشكِّل الحالة الأساسية القائمة عليها دراسة الجدوى النهائية. تدعم أعمال التصميم وتخطيط المناجم حتى الآن إجمالي 3.4 ملايين طن سنويًا من حجم التشغيل المتوقع، حيث تتكون من 1.7 مليون طن سنويًا للمرحلة الأولى والتوسُّع في المرحلة الثانية حتى 1.7 مليون طن إضافية سنويًا.

تواصل الشركة تعاونها الوثيق مع شريكها في المشروع بشأن خطة التطوير هذه المكوَّنة من مرحلتين، بالإضافة إلى العديد من مسارات عمل دراسة الجدوى النهائية الأخرى. تعمل Lifezone Metals جاهدةً على تطوير عملية الاستدامة ودمجها عبر تخطيط المشروع وتنفيذه والاستعداد التشغيلي داخل البلاد.

لا تزال دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا للنيكل، والتي تقيِّم المواصفات الفنية وحالة الأعمال الاقتصادية لمنجم كابانغا للنيكل والنحاس والكوبالت تحت الأرض، ومُكِّثف كابانغا ومصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet، قيد التطوير ويستمر العمل على قدم وساق للتخطيط للمناجم، بما في ذلك تطبيق عوامل التعديل لتحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية، مع طرح العديد من البنود الرأسمالية الرئيسية. لا يزال العمل قائمًا على الانتهاء من الدراسة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.

صرَّح السيد Showalter قائلاً: "لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في تطوير دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا، والتي تسير بخطى ثابتة حسب الوقت المُحدَّد وبما يتماشى مع الميزانية، مع تنفيذ الأنشطة في مختلف البلدان (تنزانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا). وتهدف عملية التحسين المستمر لخطة التطوير والاختبارات التعدينية إلى زيادة صافي القيمة الحالية للمشروع مع تعزيز النفقات الرأسمالية. نحن في غاية الامتنان للدعم الراسخ والتعاون من شريك المشروع ومجتمعاتنا المحلية والحكومة التنزانية، التي تواصل إنجاز أهم المراحل الرئيسية الحاسمة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح."

تواصل البرامج المنفصلة للاختبارات التعدينية واسعة النطاق دعم تصميمات العمليات لـ 1) مكِّثف كابانغا و2) مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet.

أعمال اختبار مكِّثف كابانغا تحقق مستويات عالية لاستعادة النيكل بنسبة 88.2% إلى تركيز نيكل نظيف بنسبة 18.8%

أظهرت أعمال اختبار مكِّثف كابانغا التي تم إجراؤها على مجموعة من العينات المركَّبة المتغيرة التي تم الحصول عليها من برنامج التنقيب لعام 2023، والتي تمثل أنواع الصخور الكبريتيدية الضخمة والفوق المافية للغاية من منطقتي شمال كابانغا وتيمبو (راجع البيان الصحفي الصادر عن Lifezone في 7 ديسمبر 2023 )، معدلات استعادة عالية لتركيز النيكل والنحاس والكوبالت.

حقَّق اختبار الدورة المؤمنة المُحسَّن بالكامل على مركب مزيج السنوات الأولى ("EYBC"؛ عينة من مركَّب يتوقَّع أن تُمثل متوسطًا تمثيليًا لحصيلة السنوات الأولى من الإنتاج من كابانغا) بدرجة تغذية تبلغ 2.03% من النيكل معدل استعادة للنيكل بنسبة 88.2% إلى تركيز نيكل بدرجة 18.8% (انظر الشكل 1 أدناه). بلغت معدلات استعادة النحاس والكوبالت المرتبطة في التركيز نسبة 98.2% و91.0% عند درجات تغذية تبلغ 0.30% و0.17% على التوالي. تُعدُّ معدلات الاستعادة هذه أعلى بشكل ملحوظ من المعدلات المفترضة البالغة 87.2% للنيكل و85.1% للنحاس و88.1% للكوبالت المستخدمة لحساب تحديث الموارد المعدنية لشهر ديسمبر 2023.

وقد أكد هذا الاختبار النتائج التجريبية التاريخية، كما أنه يتماشى بصورة جيدة مع إمكانية الاستعادة حسبما توضح مؤشرات علم المعادن. يرى مسؤولو شركة Lifezone Metals أن معدلات الاستعادة هذه ممتازة، حيث توفر الدرجات ذات التركيز العالي تغذية استثنائية للمصفاة بمستويات منخفضة من العناصر الضارة . تم الشروع في إجراء المزيد من اختبارات الكشف على المتغيرات أثناء أعمال التنقيب الجديدة المُحدَّدة بفواصل زمنية في يناير 2024، ولا تزال تجري حاليًا لاختبار الكشف عن المتغيرات في الصخور.

اشتملت أعمال الاختبار التاريخية على اختبارات تجريبية، وأعمال اختبار تعويم بدائرة مفتوحة ودورة مؤمنة، وحملتين اختباريتين تجريبيتين مستمرتين. تم الانتهاء من أعمال الاختبار الإضافية لدعم تصميم المكِّثف لدراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا في مختبر Bureau Veritas في بيرث، تحت إشراف وإدارة الفرق الفنية من Lifezone Metals وDRA Global - المهندس الاستشاري الرئيسي المسؤول عن دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا.

تم حتى الآن إجراء أكثر من 120 اختبار تعويم بدائرة مفتوحة على نطاق مختبري، و116 اختبار تعويم على نطاق مختبري، واختبار دورة مؤمنة محسَّن بالكامل في المرحلة الحالية من العمل.

تكشف عمليات اختبار مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet أن معدلات الاستعادة العالية للمعادن النهائية يمكن تحقيقها خلال أطر زمنية قصيرة

تستمر أعمال الاختبار الخاصة بدعم تصميم مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet، باستخدام تقنية Hydromet من Lifezone، لأغراض إكمال دراسة الجدوى النهائية في مشروع كابانغا، في مختبر Lifezone في بيرث، أستراليا، تحت إشراف وإدارة الفرق الفنية من Lifezone Metals بدعم من DRA Global.

تتضمَّن أعمال اختبار مُخطَّط تدفق المصفاة التي تم تنفيذها حتى الآن بحسب دراسة الجدوى النهائية أكثر من 164 اختبارًا على نطاق تجريبي، واختبارات دائرة مفتوحة مجمَّعة، و73 اختبارًا للدورة المؤمنة على نطاق تجريبي، ودمج أكسدة الضغط، وفصل المواد الصلبة والسائلة، والتحييد، والترقية، ووحدات معالجة التنقية. تم العمل على مجموعة من العينات المركَّزة الناتجة عن برنامج التعويم، والتي تُمثل أنواعًا ضخمة من الصخور الكبريتيدية والفوق مافية من منطقتي الشمال وتمبو. ويتمثل الهدف منها في وصف استجابات عملية المعالجة المتكاملة ودعم معلمات تصميم مُخطَّط التدفق وإنشاء عينات مجمَّعة لمعالجة المواد وتعبئة المعجون واختبار توصيف البقايا.

تم استخدام التركيز الناتج من أعمال اختبار التعويم المجمَّعة ذات الدرجة المُحسَّنة لإجراء اختبارات المعادن المعالجة بالسوائل لدعم تصميم العملية، والتي تشتمل على كميات ضخمة من الكبريتيد من الشمال مع تخفيف المعادن وتصنيف مستوى النيكل إلى ما يقرب من 19% والنحاس إلى ما يقرب من 4% والكوبالت إلى ما يقرب من 2%. بلغت نسبة استخلاص المواد المرتشحة بالضغط المركَّز عند إجراء 12 اختبارًا في المتوسط (4 بدائرة مفتوحة و8 بدورة مؤمنة) 98.5% للنيكل و97.2% للنحاس و98.9% للكوبالت. أكدت مجموعة البيانات هذه النتائج الأولية التي تم الإبلاغ عنها سابقًا كما أنها تتماشى بصورة جيدة مع إمكانية الاستعادة حسبما توضح مؤشرات علم المعادن. تم التأكُّد من أن معدلات ترشيح الأكسدة بالضغط سريعة (انظر الشكل 3 أدناه).

أكسدة ضغط الدورة المؤمنة - يجري حاليًا إجراء اختبار التحييد لتتبُّع نسب ترحيل المعادن والشوائب وعرضها، إلى جانب تحسين معلمات استخلاص المذيبات.

تجري حاليًا أنشطة تصميم المعالجة والمشتريات والتصنيع للتعرُّف على تركيز اختبار تجريبي شبه مستمر مشتق من مركب مزيج السنوات الأولى لتأكيد معايير تصميم المعالجة لمصفاة كاهاما التي تعالج تركيز كبريتيد النيكل في مشروع كابانغا.

مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet تحصل على شهادة تقييم الأثر البيئي من حكومة تنزانيا

حصلت Lifezone على شهادة الموافقة على تقييم الأثر البيئي لإنشاء مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet وتشغيلها. يوضح هذا الإنجاز المهم حجم العمل الجاد ومدى التفاني الذي يبذله فريق Lifezone المعني بشؤون الحفاظ على البيئة.

تظل السلامة أولوية قصوى في مشروع كابانغا

تعمل Lifezone مع فرق السلامة في إطار مبادرة مستمرة ومبتكرة على جميع المستويات، وقد سجلت أكثر من 1.7 مليون ساعة عمل دون إحداث أي إصابة من شأنها إضاعة الوقت في مشروع كابانغا للنيكل.

وعلاوة على ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث بيئية منذ بداية العام حتى الآن.

الأشخاص المؤهَّلون

تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قِبل الدكتور Mike Adams، دكتوراه في العلوم (الهندسة)، دكتوراه في الفلسفة (كيمياء المعادن)، وهو زميل المعهد الأسترالي للتعدين ودراسة المعادن (AusIMM)، ومعهد الجنوب الأفريقي للتعدين ودراسة المعادن، والجمعية الملكية للكيمياء، ويُعدُّ شخصًا مؤهَّلاً للجزء الفرعي S-K 1300. يعمل الدكتور Adams في شركة Lifezone Metals كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا.

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نبذة عن شركة Lifezone Metals

تهدف مهمتنا في شركة Lifezone Metals (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM)، إلى توفير إنتاج معادن أنظف وأكثر مسؤولية وإعادة تدويرها. ونحن هنا نقدِّم مستويات طاقة أقل وانبعاثات منخفضة وإنتاج معادن بأقل تكلفة مقارنةً بالصهر التقليدي عبر استخدام منصة قابلة للتطوير مدعومة بتكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا.

يُعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. وبالاقتران مع تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا، نعمل على إتاحة مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية، ومن ثمَّ، تمكين تنزانيا من تحقيق خلق القيمة الكاملة داخل البلاد وتصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الدرجة الأولى. ويتوقَّع الانتهاء من دراسة الجدوى النهائية للمشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024.

ومن خلال مشروعنا المشترك لإعادة تدوير البلاتين والبلاديوم والروديوم ومقره الولايات المتحدة، نحن نعمل على إثبات أن تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا تستطيع معالجة واستعادة معادن المجموعة البلاتينية من المحوَّلات الحفَّازة للسيارات المستهلكة من مصادر مسؤولة بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من طرق الصهر والتكرير التقليدية.

البيان التحذيري

لا تزال دراسة الجدوى النهائية قيد التطوير ويستمر العمل على قدم وساق للتخطيط للمناجم، بما في ذلك تطبيق عوامل التعديل لتحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية، تُعدُّ المعلومات المُقدَّمة في هذا البيان الصحفي حديثة في تاريخ هذا الإصدار وقد تكون عرضة للتغيير مع إحراز أي تقدُّم في دراسة الجدوى النهائية.

البيانات التطلعية

لا تُشكِّل بعض البيانات الواردة هنا حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدَّلة، وقانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدَّلة وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited وشركائها و/أو الشركات التابعة.

وعادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نعتقد"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "نقدر"، أو "نستمر"، أو "نتوقع"، أو "نعتزم"، أو "ننوي"، أو "ينبغي"، أو "نود"، أو "نخطط"، أو "نتكهن" أو "من المحتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "يتنبّأ" أو أنماط نفي هذه المصطلحات أو الاشتقاقات أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو التعبيرات التي تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي ليست بيانات عن أمور تاريخية؛ بشرط ألا يعني غياب هذه العناصر أن البيان ليس تطلعيًا. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تكنولوجيا التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تكنولوجيا Hydromet) وتطوير ومعالجة الموارد المعدنية بمشروع كابانغا وغيرها من البيانات التي لا تُشكِّل حقائق تاريخية.

تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تعتبر توقعات للأداء الفعلي. تتاح هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. لا تخضع العديد من الأحداث والظروف الفعلية لسيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وتختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ وموثوقية أخذ العينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو الموافقات الأخرى المطلوبة للمشروع؛ والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات وتعريفات الضرائب؛ والتضخم الاقتصادي؛ والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع الأساسية؛ والتأخير في تطوير المشاريع وعوامل أخرى؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ قدرتنا على الحصول على رأس مال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تكنولوجيا Hydromet؛ وتوقيت معالم العمل المتوقعة؛ واكتساب الملكية الفكرية وصيانتها وحمايتها؛ وقدرة Lifezone على تحقيق التوقعات وتوقع حالات عدم اليقين المتعلقة بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات فيما يتعلق بالأداء المالي والتجاري والتوقعات المالية ومقاييس الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ التوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتكنولوجيا وخطوط الأنابيب؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ قدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ قدرة Lifezone Metals على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ قدرة Lifezone Metals على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ وقدرتنا على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها؛ البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح المعدلة أو الجديدة المطبقة على أعمالنا، بما في ذلك تنظيم الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

والقائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تطلع عليها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. وتتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة سيترتب عليها تغيير تقييمات Lifezone Metals. ومع ذلك، وفي حين أن Lifezone Metals قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Lifezone Metals تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك.

لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على اعتبار أنها تمثل تقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء هنا بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المتوخاة في مثل هذه البيانات التطلعية. لا ينبغي عليك الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا المنشور، والتي تعتمد على المعلومات المتوفِّرة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهَّلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا. في كل الحالات التي يتم فيها عرض الأداء التاريخي، يُرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به، فإننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي لتعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

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إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.