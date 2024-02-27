شركة Lifezone Metals تعلن عن خطة تطوير مكوَّنة من مرحلتين لمشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرُّ Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals Limited ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM
) الإعلان عن آخر المستجدات بشأن التقدُّم المحرز في دراسة الجدوى النهائية الجارية في مشروع كابانغا للنيكل، الواقع في شمال غرب تنزانيا، وفي كاهاما، حيث ستقع مصفاة كابانغا المدعومة بتكنولوجيا Hydromet. يُعتقد أن مشروع كابانغا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. ستسمح مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet بالاستفادة من خامات النيكل والنحاس والكوبالت داخل البلاد مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون والقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.
قررت شركة Lifezone Metals أن خطة التطوير المكوَّنة من مرحلتين لمشروع كابانغا للنيكل الخاص بها ستشكِّل الحالة الأساسية القائمة عليها دراسة الجدوى النهائية. تدعم أعمال التصميم وتخطيط المناجم حتى الآن إجمالي 3.4 ملايين طن سنويًا من حجم التشغيل المتوقع، حيث تتكون من 1.7 مليون طن سنويًا للمرحلة الأولى والتوسُّع في المرحلة الثانية حتى 1.7 مليون طن إضافية سنويًا.
تواصل الشركة تعاونها الوثيق مع شريكها في المشروع بشأن خطة التطوير هذه المكوَّنة من مرحلتين، بالإضافة إلى العديد من مسارات عمل دراسة الجدوى النهائية الأخرى. تعمل Lifezone Metals جاهدةً على تطوير عملية الاستدامة ودمجها عبر تخطيط المشروع وتنفيذه والاستعداد التشغيلي داخل البلاد.
لا تزال دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا للنيكل، والتي تقيِّم المواصفات الفنية وحالة الأعمال الاقتصادية لمنجم كابانغا للنيكل والنحاس والكوبالت تحت الأرض، ومُكِّثف كابانغا ومصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet، قيد التطوير ويستمر العمل على قدم وساق للتخطيط للمناجم، بما في ذلك تطبيق عوامل التعديل لتحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية، مع طرح العديد من البنود الرأسمالية الرئيسية. لا يزال العمل قائمًا على الانتهاء من الدراسة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.
صرَّح السيد Showalter قائلاً: "لقد أحرزنا تقدمًا ملموسًا في تطوير دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا، والتي تسير بخطى ثابتة حسب الوقت المُحدَّد وبما يتماشى مع الميزانية، مع تنفيذ الأنشطة في مختلف البلدان (تنزانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا). وتهدف عملية التحسين المستمر لخطة التطوير والاختبارات التعدينية إلى زيادة صافي القيمة الحالية للمشروع مع تعزيز النفقات الرأسمالية. نحن في غاية الامتنان للدعم الراسخ والتعاون من شريك المشروع ومجتمعاتنا المحلية والحكومة التنزانية، التي تواصل إنجاز أهم المراحل الرئيسية الحاسمة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح."
تواصل البرامج المنفصلة للاختبارات التعدينية واسعة النطاق دعم تصميمات العمليات لـ 1) مكِّثف كابانغا و2) مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet.
أعمال اختبار مكِّثف كابانغا تحقق مستويات عالية لاستعادة النيكل بنسبة 88.2% إلى تركيز نيكل نظيف بنسبة 18.8%
أظهرت أعمال اختبار مكِّثف كابانغا التي تم إجراؤها على مجموعة من العينات المركَّبة المتغيرة التي تم الحصول عليها من برنامج التنقيب لعام 2023، والتي تمثل أنواع الصخور الكبريتيدية الضخمة والفوق المافية للغاية من منطقتي شمال كابانغا وتيمبو (راجع البيان الصحفي الصادر عن Lifezone في 7 ديسمبر 2023 )، معدلات استعادة عالية لتركيز النيكل والنحاس والكوبالت.
حقَّق اختبار الدورة المؤمنة المُحسَّن بالكامل على مركب مزيج السنوات الأولى ("EYBC"؛ عينة من مركَّب يتوقَّع أن تُمثل متوسطًا تمثيليًا لحصيلة السنوات الأولى من الإنتاج من كابانغا) بدرجة تغذية تبلغ 2.03% من النيكل معدل استعادة للنيكل بنسبة 88.2% إلى تركيز نيكل بدرجة 18.8% (انظر الشكل 1 أدناه). بلغت معدلات استعادة النحاس والكوبالت المرتبطة في التركيز نسبة 98.2% و91.0% عند درجات تغذية تبلغ 0.30% و0.17% على التوالي. تُعدُّ معدلات الاستعادة هذه أعلى بشكل ملحوظ من المعدلات المفترضة البالغة 87.2% للنيكل و85.1% للنحاس و88.1% للكوبالت المستخدمة لحساب تحديث الموارد المعدنية لشهر ديسمبر 2023.
وقد أكد هذا الاختبار النتائج التجريبية التاريخية، كما أنه يتماشى بصورة جيدة مع إمكانية الاستعادة حسبما توضح مؤشرات علم المعادن. يرى مسؤولو شركة Lifezone Metals أن معدلات الاستعادة هذه ممتازة، حيث توفر الدرجات ذات التركيز العالي تغذية استثنائية للمصفاة بمستويات منخفضة من العناصر الضارة . تم الشروع في إجراء المزيد من اختبارات الكشف على المتغيرات أثناء أعمال التنقيب الجديدة المُحدَّدة بفواصل زمنية في يناير 2024، ولا تزال تجري حاليًا لاختبار الكشف عن المتغيرات في الصخور.
اشتملت أعمال الاختبار التاريخية على اختبارات تجريبية، وأعمال اختبار تعويم بدائرة مفتوحة ودورة مؤمنة، وحملتين اختباريتين تجريبيتين مستمرتين. تم الانتهاء من أعمال الاختبار الإضافية لدعم تصميم المكِّثف لدراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا في مختبر Bureau Veritas في بيرث، تحت إشراف وإدارة الفرق الفنية من Lifezone Metals وDRA Global - المهندس الاستشاري الرئيسي المسؤول عن دراسة الجدوى النهائية لمشروع كابانغا.
تم حتى الآن إجراء أكثر من 120 اختبار تعويم بدائرة مفتوحة على نطاق مختبري، و116 اختبار تعويم على نطاق مختبري، واختبار دورة مؤمنة محسَّن بالكامل في المرحلة الحالية من العمل.
تكشف عمليات اختبار مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet أن معدلات الاستعادة العالية للمعادن النهائية يمكن تحقيقها خلال أطر زمنية قصيرة
تستمر أعمال الاختبار الخاصة بدعم تصميم مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet، باستخدام تقنية Hydromet من Lifezone، لأغراض إكمال دراسة الجدوى النهائية في مشروع كابانغا، في مختبر Lifezone في بيرث، أستراليا، تحت إشراف وإدارة الفرق الفنية من Lifezone Metals بدعم من DRA Global.
تتضمَّن أعمال اختبار مُخطَّط تدفق المصفاة التي تم تنفيذها حتى الآن بحسب دراسة الجدوى النهائية أكثر من 164 اختبارًا على نطاق تجريبي، واختبارات دائرة مفتوحة مجمَّعة، و73 اختبارًا للدورة المؤمنة على نطاق تجريبي، ودمج أكسدة الضغط، وفصل المواد الصلبة والسائلة، والتحييد، والترقية، ووحدات معالجة التنقية. تم العمل على مجموعة من العينات المركَّزة الناتجة عن برنامج التعويم، والتي تُمثل أنواعًا ضخمة من الصخور الكبريتيدية والفوق مافية من منطقتي الشمال وتمبو. ويتمثل الهدف منها في وصف استجابات عملية المعالجة المتكاملة ودعم معلمات تصميم مُخطَّط التدفق وإنشاء عينات مجمَّعة لمعالجة المواد وتعبئة المعجون واختبار توصيف البقايا.
تم استخدام التركيز الناتج من أعمال اختبار التعويم المجمَّعة ذات الدرجة المُحسَّنة لإجراء اختبارات المعادن المعالجة بالسوائل لدعم تصميم العملية، والتي تشتمل على كميات ضخمة من الكبريتيد من الشمال مع تخفيف المعادن وتصنيف مستوى النيكل إلى ما يقرب من 19% والنحاس إلى ما يقرب من 4% والكوبالت إلى ما يقرب من 2%. بلغت نسبة استخلاص المواد المرتشحة بالضغط المركَّز عند إجراء 12 اختبارًا في المتوسط (4 بدائرة مفتوحة و8 بدورة مؤمنة) 98.5% للنيكل و97.2% للنحاس و98.9% للكوبالت. أكدت مجموعة البيانات هذه النتائج الأولية التي تم الإبلاغ عنها سابقًا كما أنها تتماشى بصورة جيدة مع إمكانية الاستعادة حسبما توضح مؤشرات علم المعادن. تم التأكُّد من أن معدلات ترشيح الأكسدة بالضغط سريعة (انظر الشكل 3 أدناه).
أكسدة ضغط الدورة المؤمنة - يجري حاليًا إجراء اختبار التحييد لتتبُّع نسب ترحيل المعادن والشوائب وعرضها، إلى جانب تحسين معلمات استخلاص المذيبات.
تجري حاليًا أنشطة تصميم المعالجة والمشتريات والتصنيع للتعرُّف على تركيز اختبار تجريبي شبه مستمر مشتق من مركب مزيج السنوات الأولى لتأكيد معايير تصميم المعالجة لمصفاة كاهاما التي تعالج تركيز كبريتيد النيكل في مشروع كابانغا.
مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet تحصل على شهادة تقييم الأثر البيئي من حكومة تنزانيا
حصلت Lifezone على شهادة الموافقة على تقييم الأثر البيئي لإنشاء مصفاة كاهاما المدعومة بتكنولوجيا Hydromet وتشغيلها. يوضح هذا الإنجاز المهم حجم العمل الجاد ومدى التفاني الذي يبذله فريق Lifezone المعني بشؤون الحفاظ على البيئة.
تظل السلامة أولوية قصوى في مشروع كابانغا
تعمل Lifezone مع فرق السلامة في إطار مبادرة مستمرة ومبتكرة على جميع المستويات، وقد سجلت أكثر من 1.7 مليون ساعة عمل دون إحداث أي إصابة من شأنها إضاعة الوقت في مشروع كابانغا للنيكل.
وعلاوة على ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث بيئية منذ بداية العام حتى الآن.
الأشخاص المؤهَّلون
تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قِبل الدكتور Mike Adams، دكتوراه في العلوم (الهندسة)، دكتوراه في الفلسفة (كيمياء المعادن)، وهو زميل المعهد الأسترالي للتعدين ودراسة المعادن (AusIMM)، ومعهد الجنوب الأفريقي للتعدين ودراسة المعادن، والجمعية الملكية للكيمياء، ويُعدُّ شخصًا مؤهَّلاً للجزء الفرعي S-K 1300. يعمل الدكتور Adams في شركة Lifezone Metals كرئيس تنفيذي لقطاع التكنولوجيا.
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نبذة عن شركة Lifezone Metals
تهدف مهمتنا في شركة Lifezone Metals (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LZM)، إلى توفير إنتاج معادن أنظف وأكثر مسؤولية وإعادة تدويرها. ونحن هنا نقدِّم مستويات طاقة أقل وانبعاثات منخفضة وإنتاج معادن بأقل تكلفة مقارنةً بالصهر التقليدي عبر استخدام منصة قابلة للتطوير مدعومة بتكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا.
يُعتقد أن مشروع كابانغا للنيكل في تنزانيا واحدًا من أكبر وأعلى مشروعات رواسب كبريتيد النيكل غير المطورة في العالم. وبالاقتران مع تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا، نعمل على إتاحة مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية، ومن ثمَّ، تمكين تنزانيا من تحقيق خلق القيمة الكاملة داخل البلاد وتصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الدرجة الأولى. ويتوقَّع الانتهاء من دراسة الجدوى النهائية للمشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024.
ومن خلال مشروعنا المشترك لإعادة تدوير البلاتين والبلاديوم والروديوم ومقره الولايات المتحدة، نحن نعمل على إثبات أن تكنولوجيا Hydromet الخاصة بنا تستطيع معالجة واستعادة معادن المجموعة البلاتينية من المحوَّلات الحفَّازة للسيارات المستهلكة من مصادر مسؤولة بطريقة أنظف وأكثر كفاءة من طرق الصهر والتكرير التقليدية.
البيان التحذيري
لا تزال دراسة الجدوى النهائية قيد التطوير ويستمر العمل على قدم وساق للتخطيط للمناجم، بما في ذلك تطبيق عوامل التعديل لتحديد الجدوى الاقتصادية للاحتياطيات المعدنية، تُعدُّ المعلومات المُقدَّمة في هذا البيان الصحفي حديثة في تاريخ هذا الإصدار وقد تكون عرضة للتغيير مع إحراز أي تقدُّم في دراسة الجدوى النهائية.
البيانات التطلعية
لا تُشكِّل بعض البيانات الواردة هنا حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدَّلة، وقانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدَّلة وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited وشركائها و/أو الشركات التابعة.
وعادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات، مثل "نعتقد"، أو "قد"، أو "سوف"، أو "نقدر"، أو "نستمر"، أو "نتوقع"، أو "نعتزم"، أو "ننوي"، أو "ينبغي"، أو "نود"، أو "نخطط"، أو "نتكهن" أو "من المحتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "يتنبّأ" أو أنماط نفي هذه المصطلحات أو الاشتقاقات أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو التعبيرات التي تتنبأ أو تُشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي ليست بيانات عن أمور تاريخية؛ بشرط ألا يعني غياب هذه العناصر أن البيان ليس تطلعيًا. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تكنولوجيا التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تكنولوجيا Hydromet) وتطوير ومعالجة الموارد المعدنية بمشروع كابانغا وغيرها من البيانات التي لا تُشكِّل حقائق تاريخية.
تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تعتبر توقعات للأداء الفعلي. تتاح هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون بمثابة ضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. لا تخضع العديد من الأحداث والظروف الفعلية لسيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وتختلف النتائج الفعلية اختلافًا ماديًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية؛ والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ وموثوقية أخذ العينات؛ ونجاح أي عمل تجريبي؛ واختلاف تكاليف رأس المال والتشغيل بشكل كبير عن التقديرات؛ والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو الموافقات الأخرى المطلوبة للمشروع؛ والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات وتعريفات الضرائب؛ والتضخم الاقتصادي؛ والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر العملات الأجنبية؛ والتقلبات في أسعار السلع الأساسية؛ والتأخير في تطوير المشاريع وعوامل أخرى؛ ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals؛ قدرتنا على الحصول على رأس مال إضافي، بما في ذلك استخدام سوق الديون ومتطلبات رأس المال المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تكنولوجيا Hydromet؛ وتوقيت معالم العمل المتوقعة؛ واكتساب الملكية الفكرية وصيانتها وحمايتها؛ وقدرة Lifezone على تحقيق التوقعات وتوقع حالات عدم اليقين المتعلقة بأعمالنا وعملياتنا وأدائنا المالي، بما في ذلك: التوقعات فيما يتعلق بالأداء المالي والتجاري والتوقعات المالية ومقاييس الأعمال وأي افتراضات أساسية؛ التوقعات المتعلقة بتطوير المنتجات والتكنولوجيا وخطوط الأنابيب؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ قدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ قدرة Lifezone Metals على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ قدرة Lifezone Metals على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ وقدرتنا على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها؛ البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح المعدلة أو الجديدة المطبقة على أعمالنا، بما في ذلك تنظيم الخصوصية؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
والقائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تطلع عليها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. وتتوقع شركة Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة سيترتب عليها تغيير تقييمات Lifezone Metals. ومع ذلك، وفي حين أن Lifezone Metals قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Lifezone Metals تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك.
لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على اعتبار أنها تمثل تقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء هنا بمثابة إقرار من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المتوخاة في مثل هذه البيانات التطلعية. لا ينبغي عليك الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا المنشور، والتي تعتمد على المعلومات المتوفِّرة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهَّلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا. في كل الحالات التي يتم فيها عرض الأداء التاريخي، يُرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به، فإننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي لتعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
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