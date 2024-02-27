شركة Quectel تقدم وحدات Wi-Fi 7 جديدة ذات زمن وصول منخفض للغاية لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC Oems)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت شركة Quectel Wireless Solutions العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء عن مجموعة جديدة من وحدات Wi-Fi 7 المثالية لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC OEMs) التي تسعى وراء دعم Wi-Fi 7 في خيارات تكنولوجيا الاتصال في أجهزتها. يشتمل نطاق وحدات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 الموسعة من Quectel على NCM825 وNCM825A وNCM835 وNCM865 وNCM865A من Quectel. كما توفر كل الوحدات الجديدة دعمًا لمنصتي Intel وAMD x86، فضلاً عن منصة Snapdragon® X Elite لتوفير تجارب رائدة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

تعتمد وحدات سلسلة NCM825 وNCM835 وNCM865 من Quectel على نظام الاتصال المتنقل Qualcomm® FastConnectTM 7800 من Qualcomm Technologies، وتدعم التشغيل المتزامن على نطاقات التردد 2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى 5 جيجا هرتز و2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى 6 جيجا هرتز بفضل تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO)‏ 2 x‏ 2 المزودة بالقدرة المتزامنة ذات النطاق المزدوج (DBS). كما تتميز شرائح NCM865 وNCM865A بتقنية النطاق العالي المتزامن (HBS) الذي يعزز الاتصال اللاسلكي عن طريق تقليل التداخل ضمن الطيف العالي التردد. ويسهم هذا التقدم في استخدام نطاق ترددي بكفاءة أكبر، مما ينجم عنه تقليل زمن الوصول وزيادة إنتاجية البيانات. إضافةً إلى ذلك، تدعم الوحدات أيضًا عملية الارتباط المتعدد (MLO)، وهي ميزة تتيح لأجهزة التوجيه استخدام نطاقات وقنوات لاسلكية متعددة في نفس الوقت للاتصال بعميل Wi-Fi 7، إلى جانب أن عملية الارتباط المتعدد (MLO) تمكّن سلسلة NCM8x5 من تحقيق معدل بيانات أسرع وزمن وصول أقل بكثير وموثوقية أعلى بالشبكة للمستخدمين.

صرح Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "يسعدنا تقديم المزيد من الخيارات لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC OEMs) عن طريق إضافة وحدات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 إلى مجموعتنا". "عن طريق الاعتماد على أداء التشغيل المتعدد الارتباط بالإضافة إلى القدرة المتزامنة المزدوجة النطاق، يمكننا ضمان إمكانية وصول المستخدمين النهائيين إلى البيانات على نحو أسرع ناهيك عن زمن وصول منخفض للغاية، مع الاستمرار أيضًا في الاستفادة من موثوقية الشبكة البارزة. وهذا من شأنه تعزيز نطاق أداء الشركات المصنعة وفتح المجال أمام تجارب غنية ومرنة أكثر يستفيد منها عملاؤها."

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوحدات الجديدة النطاقين التردديين 4K-QAM و320 ميجا هرتز اللذين يمكنانها من تحقيق معدل بيانات أقصى قدره 5.8 جيجابت في الثانية، مما يوفر زمن وصول منخفضًا للغاية واستجابة في الوقت الفعلي تتطلبها حالات استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما تدمج الوحدات وتدعم تقنية Bluetooth المزدوجة وتقنية Bluetooth المنخفضة الطاقة (BLE) بسرعة 2 ميجابت في الثانية وصوت LE وتقنية BLE الطويلة المدى.

يبلغ قياس سلسلة NCM825 من Quectel‏، 16.0 مم x‏ 20.0 مم x‏ 1.80 مم، على حين يبلغ قياس سلسلة NCM865‏، 22.0 مم x‏ 30.0 مم x‏ 2.25 مم، وتعمل الوحدات في نطاق درجة حرارة -10 درجات مئوية إلى +65 درجة مئوية، وتعتمد الجهات التنظيمية في كل أنحاء العالم الأشكال المختلفة منها.

الأمن هو شعار Quectel في كل منتجاتها، إذ تجمعها علاقة عمل وثيقة بشركة Finite State الرائدة في إدارة مخاطر سلاسل توريد برمجيات المؤسسات، بغية تعزيز مستوى أمن وحداتها بالاستعانة باختبارات أمنية دقيقة وإدارة مخاطر شاملة للبرمجيات، مما يضمن إجراء اختبار أمان في كل مراحل دورة التطوير. وبالإضافة إلى اختبار الاختراق لوحداتها الرئيسية، أعلنت شركة Quectel عن إصدار وثائق قائمة مواد البرامج (SBOM) ووثائق تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX) لوحدات إنترنت الأشياء. تجدر هنا الإشارة إلى أنه باعتبار ذلك سابقة تتفوق بها الشركة على شركات تصنيع وحدات إنترنت الأشياء، ستتوفر هذه الموارد عن طريق موقع Quectel الإلكتروني.

علاوةً على ذلك، ولمساعدة العملاء في تسهيل تنفيذ تصميماتهم، تقدم شركة Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات العالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي تعزيزًا ملحوظًا. ويمكن لمطوري إنترنت الأشياء جمع وحدات Quectel مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح أجهزة إنترنت الأشياء في السوق.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.

استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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إن Qualcomm وSnapdragon وFastConnect علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

المنتجات التي تحمل علامة Qualcomm التجارية وعلامة Snapdragon التجارية هي منتجات Qualcomm Technologies, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها. وقد حصلت تقنيات Qualcomm الحاصلة على براءة اختراع على ترخيص من Qualcomm Incorporated.

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