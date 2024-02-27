شركة Quectel تقدم وحدات Wi-Fi 7 جديدة ذات زمن وصول منخفض للغاية لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC Oems)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- معرض MWC -
كشفت شركة Quectel Wireless Solutions العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول إنترنت الأشياء عن مجموعة جديدة من وحدات Wi-Fi 7 المثالية لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC OEMs) التي تسعى وراء دعم Wi-Fi 7 في خيارات تكنولوجيا الاتصال في أجهزتها. يشتمل نطاق وحدات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 الموسعة من Quectel على NCM825 وNCM825A وNCM835 وNCM865 وNCM865A من Quectel. كما توفر كل الوحدات الجديدة دعمًا لمنصتي Intel وAMD x86، فضلاً عن منصة Snapdragon® X Elite لتوفير تجارب رائدة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.
تعتمد وحدات سلسلة NCM825 وNCM835 وNCM865 من Quectel على نظام الاتصال المتنقل Qualcomm® FastConnectTM 7800 من Qualcomm Technologies، وتدعم التشغيل المتزامن على نطاقات التردد 2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى 5 جيجا هرتز و2.4 جيجا هرتز بالإضافة إلى 6 جيجا هرتز بفضل تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO) 2 x 2 المزودة بالقدرة المتزامنة ذات النطاق المزدوج (DBS). كما تتميز شرائح NCM865 وNCM865A بتقنية النطاق العالي المتزامن (HBS) الذي يعزز الاتصال اللاسلكي عن طريق تقليل التداخل ضمن الطيف العالي التردد. ويسهم هذا التقدم في استخدام نطاق ترددي بكفاءة أكبر، مما ينجم عنه تقليل زمن الوصول وزيادة إنتاجية البيانات. إضافةً إلى ذلك، تدعم الوحدات أيضًا عملية الارتباط المتعدد (MLO)، وهي ميزة تتيح لأجهزة التوجيه استخدام نطاقات وقنوات لاسلكية متعددة في نفس الوقت للاتصال بعميل Wi-Fi 7، إلى جانب أن عملية الارتباط المتعدد (MLO) تمكّن سلسلة NCM8x5 من تحقيق معدل بيانات أسرع وزمن وصول أقل بكثير وموثوقية أعلى بالشبكة للمستخدمين.
صرح Norbert Muhrer، رئيس Quectel Wireless Solutions ومديرها الإستراتيجي، قائلاً: "يسعدنا تقديم المزيد من الخيارات لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر (PC OEMs) عن طريق إضافة وحدات Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4 إلى مجموعتنا". "عن طريق الاعتماد على أداء التشغيل المتعدد الارتباط بالإضافة إلى القدرة المتزامنة المزدوجة النطاق، يمكننا ضمان إمكانية وصول المستخدمين النهائيين إلى البيانات على نحو أسرع ناهيك عن زمن وصول منخفض للغاية، مع الاستمرار أيضًا في الاستفادة من موثوقية الشبكة البارزة. وهذا من شأنه تعزيز نطاق أداء الشركات المصنعة وفتح المجال أمام تجارب غنية ومرنة أكثر يستفيد منها عملاؤها."
بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوحدات الجديدة النطاقين التردديين 4K-QAM و320 ميجا هرتز اللذين يمكنانها من تحقيق معدل بيانات أقصى قدره 5.8 جيجابت في الثانية، مما يوفر زمن وصول منخفضًا للغاية واستجابة في الوقت الفعلي تتطلبها حالات استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة. كما تدمج الوحدات وتدعم تقنية Bluetooth المزدوجة وتقنية Bluetooth المنخفضة الطاقة (BLE) بسرعة 2 ميجابت في الثانية وصوت LE وتقنية BLE الطويلة المدى.
يبلغ قياس سلسلة NCM825 من Quectel، 16.0 مم x 20.0 مم x 1.80 مم، على حين يبلغ قياس سلسلة NCM865، 22.0 مم x 30.0 مم x 2.25 مم، وتعمل الوحدات في نطاق درجة حرارة -10 درجات مئوية إلى +65 درجة مئوية، وتعتمد الجهات التنظيمية في كل أنحاء العالم الأشكال المختلفة منها.
الأمن هو شعار Quectel في كل منتجاتها، إذ تجمعها علاقة عمل وثيقة بشركة Finite State الرائدة في إدارة مخاطر سلاسل توريد برمجيات المؤسسات، بغية تعزيز مستوى أمن وحداتها بالاستعانة باختبارات أمنية دقيقة وإدارة مخاطر شاملة للبرمجيات، مما يضمن إجراء اختبار أمان في كل مراحل دورة التطوير. وبالإضافة إلى اختبار الاختراق لوحداتها الرئيسية، أعلنت شركة Quectel عن إصدار وثائق قائمة مواد البرامج (SBOM) ووثائق تبادل استغلال الثغرات الأمنية (VEX) لوحدات إنترنت الأشياء. تجدر هنا الإشارة إلى أنه باعتبار ذلك سابقة تتفوق بها الشركة على شركات تصنيع وحدات إنترنت الأشياء، ستتوفر هذه الموارد عن طريق موقع Quectel الإلكتروني.
علاوةً على ذلك، ولمساعدة العملاء في تسهيل تنفيذ تصميماتهم، تقدم شركة Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات العالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي تعزيزًا ملحوظًا. ويمكن لمطوري إنترنت الأشياء جمع وحدات Quectel مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، مما يؤدي إلى تقليل التكلفة والوقت اللازم لطرح أجهزة إنترنت الأشياء في السوق.
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel لإرساء الأساس لعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع وتيرة الابتكارات المتعلقة بإنترنت الأشياء، فنحن مؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملاء، كما أننا شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء قوامها الدعم والخدمات المتميزة. إضافةً إلى ذلك، يتولى فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص دفع عجلة الابتكار في الوحدات الخلوية ووحدات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث فضلاً عن الهوائيات والخدمات.
استعانةً بمكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نتلقاه على مستوى العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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إن Qualcomm وSnapdragon وFastConnect علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.
المنتجات التي تحمل علامة Qualcomm التجارية وعلامة Snapdragon التجارية هي منتجات Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. وقد حصلت تقنيات Qualcomm الحاصلة على براءة اختراع على ترخيص من Qualcomm Incorporated.
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