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خاتم يتتبع الصحة

2/27/2024 2:24:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم شركة ((سامسونج)) إطلاق خاتم ذكي، للمرة الأولى في تاريخها، يتمتع بخصائص لتتبع الحالة الصحية للمستخدم، بما في ذلك مراقبة النوم ومعدل ضربات القلب.
وقال ((هون باك))، رئيس فريق الصحة الرقمية في الشركة، خلال لقاء مع شبكة ((سي. إن. بي. سي))، إن خاتم ((جالاكسي رينج)) مزود بأجهزة استشعار قادرة على رصد قراءات لمعدل ضربات القلب والتنفس، ومقدار حركة المستخدم في أثناء النوم، والمدة التي يستغرقها قبل النوم.
وأضاف أن الخاتم الجديد سيكون قادرا على تقييم درجة حيوية المستخدم من خلال جمع بيانات حول درجة استعداده الجسدي والعقلي، لتحديد مدى إنتاجيته عبر تطبيق ((سامسونغ هيلث)). وأوضح أنه من المقرر طرح الخاتم للبيع هذا العام.

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