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رصد ندبة على نجم قزم

2/27/2024 2:24:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف باحثون ندبة على سطح جمرة نجمية تخبو درجة حرارتها ببطء، وتسمى ((القزم الأبيض))، الأمر الذي يطرح رؤية جديدة لسلوك بعض النجوم ((الآكلة)) للأجرام السماوية في نهاية دورة حياتها.
ودرس الباحثون نجم قزم أبيض، يقع على بُعد نحو 63 سنة ضوئية من الأرض، يصعب تصديقه، إذ إن به نحو %70 من كتلة الشمس في جسم بحجم الأرض.
ويبدو أن مصير النجوم التي تصل كتلتها إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس الموجودة في مجموعتنا الشمسية أن تصبح أقزاما بيضاء. وفي النهاية تحرق هذه النجوم كل الهيدروجين الذي تستخدمه كوقود، ثم تتسبب الجاذبية في انهيار النجوم، وتفجير طبقاتها الخارجية في مرحلة تعرف باسم ((العملاق الأحمر))، تاركة في النهاية نواة مدمجة، ألا وهي القزم الأبيض.
وأثبت علماء الفلك أن نجوم الأقزام البيضاء تبتلع أجزاء من الكواكب والأقمار، وكذلك الكويكبات. واكتشف الباحثون للمرة الأولى علامة دالة على هذه العملية، حيث اكتشفوا وجود ندبة على سطح القزم الأبيض مكونة من عناصر معدنية لشظية كوكبية أو كويكب تم ابتلاعها، أو تراكمت بعد أن جرى سحبها للداخل من خلال المجال المغناطيسي للنجم.

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