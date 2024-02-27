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جرذ يعطل رحلات طيران 3 أيام

2/27/2024 2:24:10 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت شركة الطيران الوطنية السريلانكية باللوم على جرذ، لتسببه في إيقاف إحدى طائراتها من طراز ((إيرباص)) ثلاثة أيام، ما أدى لتأخير عدد كبير من رحلاتها، مبدية قلقا بشأن الصورة المعطاة للمستثمرين المستقبليين الذين تأمل أن ينقذوها من أزمتها.
وقد رُصد الجرذ، الخميس، لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية، ما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة.
وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة منذاك رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.
وقال المسؤول: ((الطائرة توقفت ثلاثة أيام في كولومبو، ولم تتمكن من العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الجرذ))، لافتا إلى أنه جرى العثور على الحيوان الصغير نافقا.
شركة الطيران، التي بلغت خسائرها التراكمية 1.8 مليار دولار في نهاية مارس 2023، تعاني أيضا نقصا في العملات الأجنبية، لدفع تكاليف الإصلاح الإلزامي للمحركات، ما أدى إلى إيقاف ثلاث من طائراتها الـ23 أكثر من عام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوية السريلانكية، حتى أن إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزي، من دون جدوى.

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