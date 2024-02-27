جرذ يعطل رحلات طيران 3 أيام

(MENAFN
- Al Watan) ألقت شركة الطيران الوطنية السريلانكية باللوم على جرذ، لتسببه في إيقاف إحدى طائراتها من طراز ((إيرباص)) ثلاثة أيام، ما أدى لتأخير عدد كبير من رحلاتها، مبدية قلقا بشأن الصورة المعطاة للمستثمرين المستقبليين الذين تأمل أن ينقذوها من أزمتها.
وقد رُصد الجرذ، الخميس، لدى محاولته الاستفادة من رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية، ما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة.
وبحسب مسؤول في شركة الطيران، استأنفت الطائرة منذاك رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر على مواعيد رحلات أخرى.
وقال المسؤول: ((الطائرة توقفت ثلاثة أيام في كولومبو، ولم تتمكن من العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الجرذ))، لافتا إلى أنه جرى العثور على الحيوان الصغير نافقا.
شركة الطيران، التي بلغت خسائرها التراكمية 1.8 مليار دولار في نهاية مارس 2023، تعاني أيضا نقصا في العملات الأجنبية، لدفع تكاليف الإصلاح الإلزامي للمحركات، ما أدى إلى إيقاف ثلاث من طائراتها الـ23 أكثر من عام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوية السريلانكية، حتى أن إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزي، من دون جدوى.
MENAFN27022024000089011017ID1107907189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.