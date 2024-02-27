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وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يفتتح معرض Big 5 Construct Saudi في الرياض

2/27/2024 2:24:10 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، النسخة الـ 12 من معرض Big 5 Construct Saudi في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وانضم إليه المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
وبهذه المناسبة، قال الحقيل: " يمثل قطاع المقاولات ركيزة أساسية في نمو وازدهار بلادنا الحبيبة، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تمكين العديد من مبادرات رؤية المملكة 2030، كما أنه محرك أساسي للعديد من القطاعات الهامة. لذلك تولي حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا بتطوير ودعم هذا القطاع.
ويأتي تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين كأحد الممكّنات التي قدمتها الحكومة لهذا القطاع، وقد أطلقت الهيئة منذ تأسيسها العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تسهم في معالجة تحديات القطاع من خلال موقع مقاول الإلكتروني ومنها مبادرة العقود النموذجية، ومؤشر الأسعار، ومنصة المشاريع، والخدمات الاستشارية، ومنصة مدراء المشاريع وغيرها من الحلول العملية والخدمات التي ذللت العديد من المعوقات التي تواجه المقاولين وملاك المشاريع من أفراد ومنشآت".
وأعقب قص الشريط افتتاح النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) وشركة دي إم جي

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: " مؤتمر المقاولات الدولي الرابع ومعرض ال BIG 5 حصلا على اهتمام كبير من المختصين المقاولين وملاك المشاريع في القطاع العام والخاص والمطورين والشركات القانونية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الطاقة المتجددة وكذلك مدراء المشاريع والمقاولين من الباطن والشركات الهندسية الاستشارية وشركات التكنولوجيا المستقبلية وشركات النقل والبنية التحتية والموردين حيث يتوقع عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر وزوار المعرض ما يتجاوز الخمسة وخمسون ألف مشارك وزائر والشركات العارضة 1100 شركة عارضة من أربعون دولة وعدد المتحدثين في المؤتمر خمسة وعشرون متحدثاً، يناقشون مواضيع تتعلق بواقع ومستقبل قطاع المقاولات وتحديات القوى العاملة وإستراتيجيات إدارة الموارد المالية ووضمان الالتزام بالمشهد التنظيمي وتدريب وتطوير القوى العاملة وتبني الحلول المستدامة في القطاع وكذلك دور قطاع المقاولات والبناء والتشييد في تحقيق رؤية المملكة وأساليب الابتكارات والتقنيات الجديدة وتكامل الذكاء الاصطناعي واستعراض أفضل الممارسات في عمليات التعاقد و التمويل والتأمين في قطاع المقاولات".
وتم توقيع اتفاقيات تحالف بين شركة الجابر للتجارة والمقاولات وعمق البناء Construction Depth (CDC). وبين ينيغون للإنشاءات Yenigün Construction والعبد القادر، وكذلك بين عبد المحسن التميمي للمقاولات وشركة جيانغسو الصينية الدولية.
يستمر معرض Big 5 Construct Saudi لمدة أربعة أيام حتى 29 فبراير 2024، ويغطي مجموعة كاملة في قطاع الانشاءات تحت 14 قطاعاً من المنتجات. يتضاعف حجم الحدث هذا العام ويضم أكثر من 60٪ من العارضين المحليين و17 جناحاً دولياً تقدم منتجات وحلول وخبرات من هذه البلدان.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الانشاءات بدي إم جي إيفنتس: "في معرض Big 5 Construct Saudi لهذا العام، نحن متحمسون لنقدم لأكثر من 55,000 من المتخصصين فرصة للتفاعل مع العارضين والحصول على المنتجات والمعدات وحلول البناء والتقنيات والخدمات الجديدة. ومع وجود مشاريع ضخمة وعملاقة بمليارات الدولارات قيد التنفيذ في المملكة، فإن حدثنا الذي يستمر أربعة أيام يدفع الابتكار والتعاون، ويشكل مستقبل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية".
حوارات تغذي نمو المشهد الإنشائي بالمملكة
وخلال فترة الفعالية التي تستمر أربعة أيام، سيكون معرض Big 5 Construct Saudi بمثابة مركز للحوارات والمناقشات التي تركز على دفع قطاع البناء في المملكة إلى الأمام. سيكون التركيز الرئيسي على التعاون بين أصحاب المصلحة لتنفيذ المشاريع وتشكيل ممارسات التعاقد من أجل التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وقال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين خلال الكلمة التي ألقاها في حلقة نقاش بعنوان "قيادة الابتكار والتعاون في مجال الهندسة والمقاولات السعودية: "تعمل المملكة العربية السعودية الآن على قدم وساق وتكون استباقية للغاية في تقنيات البناء الحديثة. يجب أن نشجع التعاون بين الشركات. لذلك، أنشأنا منصة تسهل عملية توظيف المهندسين ".
وشارك خبير آخر خلال جلسة تركزت على التحول في المشهد بعنوان "فك رموز الوضع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية"، حيث قال خالد العثمان، رئيس شركة إعمار للاستشارات الهندسية: "سيكون بناء جسور الثقة بين أصحاب المصلحة هو المحرك الرئيسي لحل قضايا الاتصال".
سيستضيف اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للمقاولات مناقشات حول رعاية المواهب، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، ودور قطاع البناء في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستدامة واستراتيجيات إدارة الموارد المالية في صناعة المقاولات.
في اليومين الثالث والرابع من الحدث، ستستضيف Big 5 Talks جلسات ثاقبة تحت موضوعات إدارة المشاريع وإدارة المرافق والهندسة المعمارية والتصميم والرموز والمعايير.
ابتكارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
وفي اليوم الافتتاحي للمعرض، أطلقت مجموعة "ريم" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مبادلات حرارية بتصاميم لفائف متطورة وطلاءات عالية الجودة، مما يضمن المرونة في أي بيئة حيث تعرض الشركة وحدات التكثيف والمبخرات في هذا الحدث.
وأطلقت شركة أخرى من شركة Alyamitech، وهي شركة سعودية متخصصة في توزيع منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، منتجات من Winters Instruments، وهي شركة عالمية لتصنيع أجهزة الضغط ودرجة الحرارة. وتشمل هذه مقاييس الضغط وأجهزة الإرسال الذكية، من بين منتجات أخرى.
قدمت شركة الأعمال العالمية المشتركة مجموعة SONNIGER من الستائر الهوائية للتطبيقات التجارية والصناعية. تعمل الأجهزة التي تعمل بمروحة على إنشاء حواجز هوائية غير مرئية، وتفصل البيئات بكفاءة دون تقييد الوصول.
وخلال الأيام المقبلة، سيشهد معرض Big 5 Construct Saudi إطلاق منتجات تستجيب للطلب المتزايد على المنتجات والحلول في قطاع البناء في المملكة.
حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال.
ويمكن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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