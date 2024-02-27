وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يفتتح معرض Big 5 Construct Saudi في الرياض

(MENAFN
- Al Watan) افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، النسخة الـ 12 من معرض Big 5 Construct Saudi في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وانضم إليه المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
وبهذه المناسبة، قال الحقيل: " يمثل قطاع المقاولات ركيزة أساسية في نمو وازدهار بلادنا الحبيبة، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تمكين العديد من مبادرات رؤية المملكة 2030، كما أنه محرك أساسي للعديد من القطاعات الهامة. لذلك تولي حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا بتطوير ودعم هذا القطاع.
ويأتي تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين كأحد الممكّنات التي قدمتها الحكومة لهذا القطاع، وقد أطلقت الهيئة منذ تأسيسها العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تسهم في معالجة تحديات القطاع من خلال موقع مقاول الإلكتروني ومنها مبادرة العقود النموذجية، ومؤشر الأسعار، ومنصة المشاريع، والخدمات الاستشارية، ومنصة مدراء المشاريع وغيرها من الحلول العملية والخدمات التي ذللت العديد من المعوقات التي تواجه المقاولين وملاك المشاريع من أفراد ومنشآت".
وأعقب قص الشريط افتتاح النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للمقاولات (ICC)، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين (SCA) وشركة دي إم جي
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: " مؤتمر المقاولات الدولي الرابع ومعرض ال BIG 5 حصلا على اهتمام كبير من المختصين المقاولين وملاك المشاريع في القطاع العام والخاص والمطورين والشركات القانونية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الطاقة المتجددة وكذلك مدراء المشاريع والمقاولين من الباطن والشركات الهندسية الاستشارية وشركات التكنولوجيا المستقبلية وشركات النقل والبنية التحتية والموردين حيث يتوقع عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر وزوار المعرض ما يتجاوز الخمسة وخمسون ألف مشارك وزائر والشركات العارضة 1100 شركة عارضة من أربعون دولة وعدد المتحدثين في المؤتمر خمسة وعشرون متحدثاً، يناقشون مواضيع تتعلق بواقع ومستقبل قطاع المقاولات وتحديات القوى العاملة وإستراتيجيات إدارة الموارد المالية ووضمان الالتزام بالمشهد التنظيمي وتدريب وتطوير القوى العاملة وتبني الحلول المستدامة في القطاع وكذلك دور قطاع المقاولات والبناء والتشييد في تحقيق رؤية المملكة وأساليب الابتكارات والتقنيات الجديدة وتكامل الذكاء الاصطناعي واستعراض أفضل الممارسات في عمليات التعاقد و التمويل والتأمين في قطاع المقاولات".
وتم توقيع اتفاقيات تحالف بين شركة الجابر للتجارة والمقاولات وعمق البناء Construction Depth (CDC). وبين ينيغون للإنشاءات Yenigün Construction والعبد القادر، وكذلك بين عبد المحسن التميمي للمقاولات وشركة جيانغسو الصينية الدولية.
يستمر معرض Big 5 Construct Saudi لمدة أربعة أيام حتى 29 فبراير 2024، ويغطي مجموعة كاملة في قطاع الانشاءات تحت 14 قطاعاً من المنتجات. يتضاعف حجم الحدث هذا العام ويضم أكثر من 60٪ من العارضين المحليين و17 جناحاً دولياً تقدم منتجات وحلول وخبرات من هذه البلدان.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الانشاءات بدي إم جي إيفنتس: "في معرض Big 5 Construct Saudi لهذا العام، نحن متحمسون لنقدم لأكثر من 55,000 من المتخصصين فرصة للتفاعل مع العارضين والحصول على المنتجات والمعدات وحلول البناء والتقنيات والخدمات الجديدة. ومع وجود مشاريع ضخمة وعملاقة بمليارات الدولارات قيد التنفيذ في المملكة، فإن حدثنا الذي يستمر أربعة أيام يدفع الابتكار والتعاون، ويشكل مستقبل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية". حوارات تغذي نمو المشهد الإنشائي بالمملكة
وخلال فترة الفعالية التي تستمر أربعة أيام، سيكون معرض Big 5 Construct Saudi بمثابة مركز للحوارات والمناقشات التي تركز على دفع قطاع البناء في المملكة إلى الأمام. سيكون التركيز الرئيسي على التعاون بين أصحاب المصلحة لتنفيذ المشاريع وتشكيل ممارسات التعاقد من أجل التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وقال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين خلال الكلمة التي ألقاها في حلقة نقاش بعنوان "قيادة الابتكار والتعاون في مجال الهندسة والمقاولات السعودية: "تعمل المملكة العربية السعودية الآن على قدم وساق وتكون استباقية للغاية في تقنيات البناء الحديثة. يجب أن نشجع التعاون بين الشركات. لذلك، أنشأنا منصة تسهل عملية توظيف المهندسين ".
وشارك خبير آخر خلال جلسة تركزت على التحول في المشهد بعنوان "فك رموز الوضع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية"، حيث قال خالد العثمان، رئيس شركة إعمار للاستشارات الهندسية: "سيكون بناء جسور الثقة بين أصحاب المصلحة هو المحرك الرئيسي لحل قضايا الاتصال".
سيستضيف اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للمقاولات مناقشات حول رعاية المواهب، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، ودور قطاع البناء في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للاستدامة واستراتيجيات إدارة الموارد المالية في صناعة المقاولات.
في اليومين الثالث والرابع من الحدث، ستستضيف Big 5 Talks جلسات ثاقبة تحت موضوعات إدارة المشاريع وإدارة المرافق والهندسة المعمارية والتصميم والرموز والمعايير. ابتكارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
وفي اليوم الافتتاحي للمعرض، أطلقت مجموعة "ريم" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مبادلات حرارية بتصاميم لفائف متطورة وطلاءات عالية الجودة، مما يضمن المرونة في أي بيئة حيث تعرض الشركة وحدات التكثيف والمبخرات في هذا الحدث.
وأطلقت شركة أخرى من شركة Alyamitech، وهي شركة سعودية متخصصة في توزيع منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، منتجات من Winters Instruments، وهي شركة عالمية لتصنيع أجهزة الضغط ودرجة الحرارة. وتشمل هذه مقاييس الضغط وأجهزة الإرسال الذكية، من بين منتجات أخرى.
قدمت شركة الأعمال العالمية المشتركة مجموعة SONNIGER من الستائر الهوائية للتطبيقات التجارية والصناعية. تعمل الأجهزة التي تعمل بمروحة على إنشاء حواجز هوائية غير مرئية، وتفصل البيئات بكفاءة دون تقييد الوصول.
وخلال الأيام المقبلة، سيشهد معرض Big 5 Construct Saudi إطلاق منتجات تستجيب للطلب المتزايد على المنتجات والحلول في قطاع البناء في المملكة.
حضور المعرض مجاني للمتخصصين في هذا المجال.
ويمكن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط (اضغط هنا
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