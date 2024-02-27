سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 69 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 69 نقطة
التاريخ
2/27/2024 2:24:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 69 نقطة عند مستويات 12600 نقطة، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 175 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.
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