سابك تخالف التوقعات وتسجل خسائر بـ 2.77 مليار ريال خلال 2023

(MENAFN
- Al Watan) سجلت شركة "سابك" خسائر بلغت قيمتها 2.77 مليار ريال في العام 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 16.53 مليار ريال في 2022. مخالفةً التوقعات.
وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال ،تسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد بالإضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي.
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