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سابك تخالف التوقعات وتسجل خسائر بـ 2.77 مليار ريال خلال 2023

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت شركة "سابك" خسائر بلغت قيمتها 2.77 مليار ريال في العام 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 16.53 مليار ريال في 2022. مخالفةً التوقعات.
وأرجعت الشركة سبب تراجع الأرباح إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال ،تسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة حديد بالإضافة إلى أداء شركة حديد خلال العام الحالي.

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