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طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق السعودية

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الطاقة اليوم، عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحلا محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كانا في الأسواق.
وبيّنت الوزارة أن الوقودين الجديدين، هما، كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل، وأن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، يُسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة الطاقة أن طرح هذا المنتج يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع الخطط التنموية للمملكة، وينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، مع المحافظة على مكانة المملكة بوصفها مورداً موثوقاً به لإمدادات الطاقة عالمياً.
كما بيّنت الوزارة أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار "اقتصاد الوقود السعودي"، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة.

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