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تداول: مواعيد التداول خلال شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة تداول السعودية أن مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك ستبقى كما هي دون تغيير، وذلك على النحو التالي:
أسواق الأسهم (السوق الرئيسية، نمو - السوق الموازية)
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
- التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق الصكوك والسندات
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
سوق المشتقات المالية
- مزاد الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.
- السوق مفتوح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.
- جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
إجازة عيد الفطر
وأعلنت تداول أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بنهاية التداول يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 م، وعليه:
- يتوقف التداول بنهاية يوم الخميس 25/9/1445هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2024 .
- يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 5/10/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) 14/4/2024.

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