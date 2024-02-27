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سمرة بطلا للتأسيس

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت بمركز النشاط الاجتماعي بمركز سمرة الجد التابعة لمحافظة الدرب فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس، ترفيهية ورياضية، برعاية رئيس المركز، أحمد علي الريثي. وبحضور رئيس مركز عتود بالإنابة، رشاد شيبة، والشيخ غربي الحدري، وممثل لجنة التنمية بالدرب الحسين صيام، وعدد كبير من الأهالي والرياضيين.
وأقيمت مباراة بطولة يوم التأسيس بهذه المناسبة بين منتخب سمرة ومنتخب عتود، وانتهت بفوز منتخب سمرة، وفي الختام سلم الريثي الكأس والميداليات لفريق سمرة، كما تم تكريم عدد من المشاركين.

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