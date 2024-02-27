سمرة بطلا للتأسيس

(MENAFN
- Al Watan) أقيمت بمركز النشاط الاجتماعي بمركز سمرة الجد التابعة لمحافظة الدرب فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس، ترفيهية ورياضية، برعاية رئيس المركز، أحمد علي الريثي. وبحضور رئيس مركز عتود بالإنابة، رشاد شيبة، والشيخ غربي الحدري، وممثل لجنة التنمية بالدرب الحسين صيام، وعدد كبير من الأهالي والرياضيين.
وأقيمت مباراة بطولة يوم التأسيس بهذه المناسبة بين منتخب سمرة ومنتخب عتود، وانتهت بفوز منتخب سمرة، وفي الختام سلم الريثي الكأس والميداليات لفريق سمرة، كما تم تكريم عدد من المشاركين.
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