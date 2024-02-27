الأهلي بطلا لسيدات الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) توجت عضوة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني الأهلي بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات في نسخته الثانية 2024، التي اختتمت في صالة نادي النصر.
وجاء في المركز الثاني النصر، وحل الزلفي في المركز الثالث، وحصل الاتحاد على المركز الرابع.
وعبرت حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بنجاح النسخة الثانية من الدوري، مشيرة إلى أن الجميع لاحظ التطور الكبير الذي تشهد الرياضة النسائية، خصوصا الكرة الطائرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتماما كبيرا حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.
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