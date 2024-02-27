Wednesday, 28 February 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي بطلا لسيدات الطائرة

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت عضوة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني الأهلي بكأس الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات في نسخته الثانية 2024، التي اختتمت في صالة نادي النصر.
وجاء في المركز الثاني النصر، وحل الزلفي في المركز الثالث، وحصل الاتحاد على المركز الرابع.
وعبرت حنان القحطاني عن سعادتها الكبيرة بنجاح النسخة الثانية من الدوري، مشيرة إلى أن الجميع لاحظ التطور الكبير الذي تشهد الرياضة النسائية، خصوصا الكرة الطائرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتماما كبيرا حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.

MENAFN27022024000089011017ID1107907181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث