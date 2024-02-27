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الاتحاد السعودي يطلق +SAFF

2/27/2024 2:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة (+SAFF) لبث جميع مباريات المسابقات المحلية التي لا تمتلك حقوق نقل حصرية، حيث ستبدأ المنصة نقل المباريات بالبث التجريبي اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنصة، على أن يتم تدشين التطبيقات على الهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل.
قاعدة بيانات
يهدف الاتحاد السعودي من خلال هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات للاعبين، وتحديدًا لاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين، للاعتماد عليها في التحليل الفني ومعرفة أداء اللاعبين، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية بمتابعة المباريات.
15 مسابقة
تستهدف المنصة نقل وإنتاج 15 مسابقة، من 62 ملعبًا تم تجهيزها بالكاميرات، على أن يتم إضافة باقي الملاعب بشكل تدريجي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021، واعتمدت على 7 ركائز، منها مسار التحول الرقمي باعتماد الحلول التقنية في مجالات الأداء والمتابعة الصحية بما يخدم مسار تطوير المواهب.
وستوفر المنصة الرقمية محتوى رقميًا لجميع فعاليات ومناسبات الاتحاد السعودي، حيث ستكون المنصة محورًا هامًا، ونقطة اتصال مع الجماهير لاطلاعهم بصورة أسهل على مستجدات الاتحاد المرئية، إلى جانب استعراض الوثائقيات وملخصات المباريات والمنافسات التي تمتلك حقوق نقل حصرية.
تقنية عالية
تتمتع كاميرات (+SAFF) التي تعمل في مختلف الظروف الجوية بتقنية عالية الجودة، كما أنها متعددة العدسات والزوايا، لضمان تغطية كافة مساحة الملعب وبتقنية بث سحابية دون تدخل بشري في الإنتاج والتصوير، حيث سيكون هناك مركز بث مركزي في الرياض لإدارة ونقل الأحداث عبر المنصة.

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