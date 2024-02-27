الاتحاد السعودي يطلق +SAFF

(MENAFN
- Al Watan) أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة (+SAFF) لبث جميع مباريات المسابقات المحلية التي لا تمتلك حقوق نقل حصرية، حيث ستبدأ المنصة نقل المباريات بالبث التجريبي اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنصة، على أن يتم تدشين التطبيقات على الهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل.
قاعدة بيانات
يهدف الاتحاد السعودي من خلال هذا المشروع إلى تأسيس قاعدة بيانات للاعبين، وتحديدًا لاعبي الفئات السنية بما يخدم المنتخبات السنية والأندية في معرفة أرقام وبيانات اللاعبين، للاعتماد عليها في التحليل الفني ومعرفة أداء اللاعبين، بالإضافة إلى مساعدة المدربين والكشافين في اكتشاف المواهب، والاستفادة من البيانات الرقمية للاعبين، وكذلك الحكام في معرفة أداء الحكام وتقييم مستوياتهم، والوقوف على قابليتهم للتطوير والدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الرياضية بمتابعة المباريات.
15 مسابقة
تستهدف المنصة نقل وإنتاج 15 مسابقة، من 62 ملعبًا تم تجهيزها بالكاميرات، على أن يتم إضافة باقي الملاعب بشكل تدريجي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021، واعتمدت على 7 ركائز، منها مسار التحول الرقمي باعتماد الحلول التقنية في مجالات الأداء والمتابعة الصحية بما يخدم مسار تطوير المواهب.
وستوفر المنصة الرقمية محتوى رقميًا لجميع فعاليات ومناسبات الاتحاد السعودي، حيث ستكون المنصة محورًا هامًا، ونقطة اتصال مع الجماهير لاطلاعهم بصورة أسهل على مستجدات الاتحاد المرئية، إلى جانب استعراض الوثائقيات وملخصات المباريات والمنافسات التي تمتلك حقوق نقل حصرية.
تقنية عالية
تتمتع كاميرات (+SAFF) التي تعمل في مختلف الظروف الجوية بتقنية عالية الجودة، كما أنها متعددة العدسات والزوايا، لضمان تغطية كافة مساحة الملعب وبتقنية بث سحابية دون تدخل بشري في الإنتاج والتصوير، حيث سيكون هناك مركز بث مركزي في الرياض لإدارة ونقل الأحداث عبر المنصة.
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