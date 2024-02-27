أبريل موعدا مقترحا للسوبر

(MENAFN
- Al Watan) تتجه لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة كأس السوبر السعودي خلال أبريل المقبل، وبينت مصادر أن اللجنة تدرس خيار بدء كأس السوبر السعودي في الـ8 من أبريل المقبل، على أن يقام النهائي في الـ12 من الشهر ذاته.
وأوضحت أن الخيارات أمام اللجنة صعبة في ظل ازدحام روزنامة المنافسات السعودية والآسيوية والدولية.
وأشارت إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا أسهم في إرباك جدولة كأس السوبر التي كان من المقرر إقامته نهاية يناير الماضي.
وأضافت أنه لا يزال على طاولة لجنة المسابقات عدد من الخيارات، ويتوقع أن يتم تحديد موعد كأس السوبر خلال الأسبوعين المقبلين، مع المدينة التي تقام فيها المباراتان.
ويشارك الرباعي الاتحاد، النصر، الهلال والوحدة، في السوبر السعودي هذا الموسم.
ويدخل الاتحاد البطولة بصفته حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، فيما يخوضها النصر كونه وصيف البطل.
ويشارك الهلال، بعد أن توج بلقب كأس الملك، فيما يلعب الوحدة بعد أن احتل وصافة الكأس.
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