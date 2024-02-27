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أبريل موعدا مقترحا للسوبر

2/27/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقامة كأس السوبر السعودي خلال أبريل المقبل، وبينت مصادر أن اللجنة تدرس خيار بدء كأس السوبر السعودي في الـ8 من أبريل المقبل، على أن يقام النهائي في الـ12 من الشهر ذاته.
وأوضحت أن الخيارات أمام اللجنة صعبة في ظل ازدحام روزنامة المنافسات السعودية والآسيوية والدولية.
وأشارت إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا أسهم في إرباك جدولة كأس السوبر التي كان من المقرر إقامته نهاية يناير الماضي.
وأضافت أنه لا يزال على طاولة لجنة المسابقات عدد من الخيارات، ويتوقع أن يتم تحديد موعد كأس السوبر خلال الأسبوعين المقبلين، مع المدينة التي تقام فيها المباراتان.
ويشارك الرباعي الاتحاد، النصر، الهلال والوحدة، في السوبر السعودي هذا الموسم.
ويدخل الاتحاد البطولة بصفته حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، فيما يخوضها النصر كونه وصيف البطل.
ويشارك الهلال، بعد أن توج بلقب كأس الملك، فيما يلعب الوحدة بعد أن احتل وصافة الكأس.

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