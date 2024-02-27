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معقل الاتفاق يدير وجهه للكوماندوز

2/27/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاتفاق نتائجه المخيبة، على ملعبه الجديد الذي افتتح في نوفمبر الماضي، بعد خسارته أمام الهلال، فمنذ أن خاض فارس الدهناء مبارياته على ملعبه الجديد لم يحقق أي انتصار، إذ خاض 5 مباريات، خسر مباراتين، وتعادل 3 مرات.
وكان الاتفاق استهل مبارياته على ملعب الجديد في الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عندما استضاف الرائد، وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي.
وفي الجولة الـ14 تعثر الاتفاق على ملعبه أيضا، عندما تعادل مع ضيفه الاتحاد 1/ 1، وشهدت الجولة الـ17 أول خسارة للكوماندوز على ملعبه، عندما سقط أمام التعاون صفر/ 2، كما فشل مجددا في تحقيق انتصاره الأول على هذا الملعب، عندما اكتفى بالتعادل 1/ 1 مع الرائد في الجولة الـ19.
وأخيرا تلقى فارس الدهناء الخسارة في الجولة الـ21 أمام الهلال صفر/ 2
يذكر أن الاتفاق ثاني ناد يفشل في تحقيق الانتصار على ملعبه الجديد خلال الموسم الحالي، حيث لم ينجح الفتح أيضا في تحقيق أي انتصار على ملعبه الذي افتتح في سبتمبر الماضي.

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