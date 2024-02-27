معقل الاتفاق يدير وجهه للكوماندوز

(MENAFN
- Al Watan) واصل الاتفاق نتائجه المخيبة، على ملعبه الجديد الذي افتتح في نوفمبر الماضي، بعد خسارته أمام الهلال، فمنذ أن خاض فارس الدهناء مبارياته على ملعبه الجديد لم يحقق أي انتصار، إذ خاض 5 مباريات، خسر مباراتين، وتعادل 3 مرات.
وكان الاتفاق استهل مبارياته على ملعب الجديد في الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، عندما استضاف الرائد، وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي.
وفي الجولة الـ14 تعثر الاتفاق على ملعبه أيضا، عندما تعادل مع ضيفه الاتحاد 1/ 1، وشهدت الجولة الـ17 أول خسارة للكوماندوز على ملعبه، عندما سقط أمام التعاون صفر/ 2، كما فشل مجددا في تحقيق انتصاره الأول على هذا الملعب، عندما اكتفى بالتعادل 1/ 1 مع الرائد في الجولة الـ19.
وأخيرا تلقى فارس الدهناء الخسارة في الجولة الـ21 أمام الهلال صفر/ 2
يذكر أن الاتفاق ثاني ناد يفشل في تحقيق الانتصار على ملعبه الجديد خلال الموسم الحالي، حيث لم ينجح الفتح أيضا في تحقيق أي انتصار على ملعبه الذي افتتح في سبتمبر الماضي.
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