القيادة تهنئ رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الدومينيكان، الرئيس لويس آبي نادر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس جمهورية الدومينيكان، الرئيس لويس آبي نادر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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