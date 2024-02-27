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ولي العهد يؤكد لزيلينسكي حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية

2/27/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
ورحب ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية)، مؤكدا ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
فيما عبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.
صيغة السلام
وقال الرئيس الأوكراني في منشور له على منصة "X" بعد وصوله اليوم إلى الرياض: "الموضوع الأول هو صيغة السلام، عقدنا في العام الماضي في جدة اجتماعًا فعالًا للمستشارين لمناقشة تنفيذه، ونقترب الآن من قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم النشط المستمر من المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "الموضوع الثاني هو عودة أسرى الحرب والمبعدين، لقد ساهمت قيادة المملكة بالفعل في إطلاق سراح أبناء شعبنا، وأنا على ثقة من أن هذا الاجتماع سوف يسفر أيضا عن نتائج".
وذكر "زيلينسكي" أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومشاركة المملكة في إعادة إعمار أوكرانيا.
جهود سعودية
ويأتي استقبال ولي العهد، للرئيس الأوكراني، استمراراً للجهود التي بذلها والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة الأوكرانية، وإبداء استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم.
كما تعكس الزيارة مكانة المملكة ودورها القيادي على المستوى الدولي، وحرص الحكومة الأوكرانية على تعزيز التواصل مع القيادة السعودية والتشاور حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل مستجدات الأحداث في أوكرانيا والمنطقة والعالم.
مبادرات ولي العهد الإنسانية
ويولي ولي العهد اهتماماً بالغاً بتبني المبادرات الإنسانية الرامية للتخفيف من التداعيات الإنسانية والأمنية للأزمة الأوكرانية، ومن هذا المنطلق نجحت الوساطة التي قادها الأمير محمد بن سلمان في إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني عدد من الدول.
وأعلنت المملكة موقفاً واضحاً من الأزمة الأوكرانية، يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض للمزيد من الآثار المدمرة لهذه الحرب، والانعكاسات السلبية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد.
وفي إطار دعم المملكة للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، فقد استضافت اجتماعاً تشاورياً لمستشاري الأمن الوطني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن الأزمة الأوكرانية بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر بين الدول المشاركة حول سبل حل الأزمة سلمياً.
حزمة مساعدات
وكانت قيادة المملكة قدمت حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار شملت المواد الإغاثية والمشتقات النفطية، وسيرت جسراً جوياً من المملكة إلى أوكرانيا يحمل مواداً إيوائية متنوعة.
و يتطلع البلدان لأن تسهم زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة في تطوير العلاقات بينهما، وتعزيز الحوار والتعاون من خلال التباحث حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز الأمن والسلم الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.
ويأتي ذلك من إيمان المملكة بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، لذا تأتي زيارة الرئيس الأوكراني وقبلها زيارة الرئيس الروسي في ديسمبر الماضي، في إطار جهود المملكة لإيجاد حل سلمي للأزمة والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل من خلال الحوار بالاستفادة من علاقات المملكة المميزة مع طرفي

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