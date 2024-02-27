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منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

2/27/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، على منح معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق الأول ظهير أحمد بابر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
ونيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قلَّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، الوسام، خلال استقباله له اليوم في الرياض.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال ومراسم التقليد، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وعدد من كبار ضباط القوات

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