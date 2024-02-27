منح رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة

(MENAFN
- Al Watan) صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، على منح معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق الأول ظهير أحمد بابر، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.
ونيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، قلَّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، الوسام، خلال استقباله له اليوم في الرياض.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال ومراسم التقليد، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وعدد من كبار ضباط القوات
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